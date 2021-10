Evo defiende plan de Castillo: “Está demostrado que nacionalización trae dignidad y prosperidad”

El expresidente de Bolivia Evo Morales defendió este martes 5 de octubre al mandatario Pedro Castillo, tan solo días después de que anunciara en Cusco una segunda reforma agraria que, a diferencia de la primera de hace 52 años, se hará sin expropiaciones.

“La derecha proimperialista ataca al hermano Pedro Castillo para proteger intereses de transnacionales y evitar la recuperación de los recursos naturales a favor del hermano pueblo peruano”, afirmó Morales en su cuenta verificada de Twitter.

El ex jefe de Estado de Bolivia (2006-2019) no se refirió a algún partido en específico, en medio de las críticas a este plan. Incluso dirigentes de poblados mineros de Cusco, Apurímac y Cajamarca pidieron no dar luz verde a nuevos proyectos por los impactos ambientales.

“Está demostrado que la nacionalización trae dignidad y prosperidad para nuestros pueblos”, aseguró Morales, quien al mando del Ejecutivo boliviano encabezó esta medida, de manera que los recursos naturales pasaran al Estado.

Evo Morales respaldó nuevamente las políticas de Pedro Castillo. Foto: @evoespueblo/Twitter

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, situada en las afueras de Cusco.

Justamente, uno de los ejes de este plan consiste en darles “a agricultores y agricultoras un acceso más justo a los mercados”, agregó Castillo.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El Gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma, al sumar con mejores condiciones al mercado, a los más de 2,2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

Presidencia ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

“Bolivia y Perú somos pueblos hermanos. Compartimos la misma historia de lucha contra el colonialismo. Conformamos con Andrés de Santa Cruz la Confederación Perú-Boliviana. En tiempos de injusticia y desigualdad, luchamos unidos por la liberación e integración de nuestros pueblos”, añadió Morales.

Con información de AFP