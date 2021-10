Compra fantasma de inmueble lujoso en Mónaco: Papeles de Pandora enlodan a Putin

Los Papeles de Pandora divulgados este domingo 3 de octubre han revelado que diversos líderes mundiales ocultaron activos en empresas offshore con fines de evasión fiscal. Una investigación que implica directamente a mandatarios latinoamericanos.

Y entre las figuras globales está implicado el presidente ruso Vladimir Putin, pese a que no sale directamente en los Papeles de Pandora. A él se le relaciona con activos secretos en Mónaco a través de sus socios y, particularmente, de una amiga especial.

Svetlana Krivonogikh, de 46 años, se convirtió en dueña de un lujoso apartamento en Mónaco por medio de una compañía offshore creada pocas semanas después de que diera a luz a una niña, en un momento en que, según medios locales, mantenía una relación secreta con Putin.

Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y compartidos con el diario The Washington Post muestran que Krivonogikh tenía una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido paraíso fiscal.

Además, utilizó los servicios financieros de una empresa de Mónaco que trabajaba para uno de los amigos multimillonarios del mandatario de Rusia.

Krivonogikh nació en una familia humilde y trabajó de limpiadora. La indagación del ICIJ no precisa dónde obtuvo el dinero para pagar esta vivienda, que costó 4,1 millones de dólares en 2003 y fue cancelado por la empresa fantasma.

La adquisición no solo coincidió con el embarazo, sino también con una época en que la mujer empezó a amasar una importante cartera de inversiones en Rusia, de acuerdo a Proekt, un medio de investigación ruso que desveló su presunto vínculo con Putin y que desde entonces ha sido vetado en la nación euroasiática.

Un vocero del Kremlin desestimó el reportaje cuando se publicó el año pasado. En esta ocasión, no se ha expresado hasta ahora y Krivonogikh no ha respondido a las preguntas efectuadas por The Washington Post y sus socios.