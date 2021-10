Mujer declarada clínicamente muerta ‘revive’ tras 45 minutos y puede ver a su nieta recién nacida

Una serie de eventos asombrosos e inéditos se registraron en el Greater Baltimore Medical Center, hospital ubicado en Estados Unidos. Kathy Patten, una mujer que llevaba a su hija en trabajo de parto al centro médico, sufrió una descompensación y un ataque al corazón que la mantuvo ‘muerta’ por 45 minutos para luego —de forma milagrosa— revivir tras una reanimación cardiopulmonar intensa.

El suceso fue calificado como un acto de fe y de amor por la vida: “Estoy muy agradecida de que Dios me haya dado una segunda oportunidad ”, declaró a los medios locales Kathy, quien tuvo la opción de conocer a su nieta recién nacida tras casi permanecer una hora sin signos vitales.

“Fue el destino que hizo que mi madre estuviera aquí y, en última instancia, fue debido a Alora que mi madre está aquí y resultó estar en el lugar correcto en el momento correcto”, señaló Stacey Fifer, la hija que recientemente había dado a luz en un complicado parto a una niña que llamarón Alora.

Kathy Patten y su nieta Alora. Foto: baltimore.cbslocal.com

Los hechos se dieron cuando Kathy Patten recibió una llamada de su hija, que acababa de romper la bolsa y necesitaba que su madre la fuera a buscar. La mujer rápidamente procedió a recogerla, para juntas dirigirse al establecimiento de salud. Cuando llegaron al lugar, las complicaciones empezaron para las mujeres.

Kathy sufrió un ataque al corazón que la dejó sin frecuencia cardíaca, pulso y oxígeno, es decir, clínicamente muerta. Por su parte, Stacey, a la par, afrontaba un duro parto, pues su bebé se quedó atrapado en el canal vaginal y los doctores se vieron en la necesidad de practicarle una cesárea de emergencia.

La intervención que duró aproximadamente 39 horas resultó un éxito para Fifer, y madre e hija se encontraban fuera de peligro. No obstante, en la otra sala, por alrededor de 45 minutos, la futura abuela era declarada como muerta hasta que se dio un hecho fortuito: Kathy volvió a vida tras practicarle una reanimación cardiopulmonar intensa.

El increíble episodio sorprendió incluso a los médicos, quienes no tardaron en agradecer a la mujer y felicitarla por la fortaleza que demostró al luchar por su vida. “Nos has enseñado lo que significa vivir. Nos enseñaste lo que significa no rendirse”, declaró Dov Frankel, médico de urgencias del Greater Baltimore Medical Center.