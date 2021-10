Colombia ha aplicado 41 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19

El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró este sábado 2 de octubre que el país haya llegado a 41 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 aplicadas entre sus 50 millones de habitantes.

La noticia llega cuando la pandemia cede en el país, que registra los niveles más bajos de muertes y contagios de los últimos 12 meses.

“Hemos llegado ya a 41 millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el país, y eso es un gran avance” , resaltó el mandatario durante un evento público.

Estas dosis se traducen en unas 17 millones de personas con esquemas completos de vacunación. El país comenzó a aplicar las inyecciones a mediados de febrero.

“La meta que nos proponemos para octubre es llegar a 48 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional”, amplió Duque.

Luego de atravesar la fase más crítica de la pandemia entre abril y junio del 2021, Colombia ha venido aumentando el aforo permitido de lugares y eventos públicos progresivamente hasta el 75%.

Sin embargo, autoridades piden no bajar la guardia, ya que en el país circulan la contagiosa variante Delta del virus y la Mu, que fue detectada por primera vez en Colombia y es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “variante de interés”.

El Gobierno nacional no ha impuesto restricciones a las personas que no se vacunen, pero algunos alcaldes le han cerrado la puerta de eventos públicos a quienes no han recibido al menos una dosis del fármaco.

Con un total de 126.372 muertes por COVID-19, Colombia es el cuarto país de América Latina mas castigado por el virus en proporción a su población, con lo cual supera a Perú, Brasil y Argentina.