Sacerdote ebrio arrolló a una mujer en Colombia

Un sacerdote conducía ebrio por la avenida Kennedy, situada en la ciudad de Cúcuta (Colombia), cuando arrolló a una mujer que se bajaba de otro vehículo. Un suceso que terminó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Jesús Osma Aldana, párroco de la iglesia San Pio X, manejaba con grado dos de alcohol a las 5.15 a. m. del miércoles 29 de septiembre cuando atropelló a Socorro Báez, de 55 años, y la expulsó algunos metros, informaron medios locales.

“Evidenciamos preocupantemente que el conductor del vehículo que ocasiona el accidente, el que sufre volcamiento lateral, iba en estado de embriaguez grado dos, por ende se le notifican las órdenes de comparendo”, notificó el capitán Giovanni Chávez, comandante de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El sacerdote quedó de lado con su automóvil volcado y le fue suspendida la licencia de conducción. En el video se ve cómo rápidamente varias personas socorrieron a la mujer. Según el oficial, tuvieron que llevarse al religioso para salvaguardar su integridad.

“Una vez que ocurre el accidente, a este ciudadano debemos desplazarlo a la estación de Policía de Kennedy, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos estaban algo molestos producto de este accidente”, afirmó Chávez.

Testigos del hecho califican de milagro lo que le ocurrió a la víctima del accidente, dado que Báez solo tiene una fractura en su brazo izquierdo y algunas lesiones.

En el caso de Osma Aldana, ahora podría ser castigado por las reglas internas de la Iglesia católica, además de las sanciones civiles. Se espera un posible traslado a otra parroquia, dado que el accidente ocurrió muy cerca de su congregación.

“Todavía no he podido encontrarme con el sacerdote para determinar y evaluar en qué estado especial iba en ese sentido. Sé que la autoridades están indagando esto y en algún momento me van a dar un reporte oficial, y sobre eso se evaluará la situación”, declaró el monseñor José Libardo Garcés Monsalve, administrador apostólico de la Diócesis de Cúcuta.