Suspenden a profesor por frase machista contra sus alumnas en México

Una situación polémica ocurrió durante una clase virtual en México. Un profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) ‘aconsejó’ a sus alumnas aprender a cocinar antes de casarse para evitar violencia en el hogar. Las estudiantes denunciaron la intervención del docente y la universidad tomó cartas en el asunto.

Las expresiones machistas tuvieron lugar durante una sesión virtual en un curso superior. El pedagogo, identificado como el doctor Gerardo de León Romo, sorprendió a quienes escuchaban atentamente su cátedra.

Según recogió el diario El Universal, en ese momento, la clase estaba analizando un caso clínico de una mujer que tenía lesiones provocadas por su pareja.

Dentro de los antecedentes que se manejaban, la víctima había sido agredida por su pareja luego de haber quemado la comida que estaba preparando.

“Yo no sé. Si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje, que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día: aprendan a cocinar antes de casarse”, expresó el ‘maestro’.

El incidente fue denunciado por un grupo de alumnas a las autoridades universitarias, quienes determinaron la suspensión del docente mientras se lleva a cabo una investigación.

Aparentemente, el médico mexicano estaría implicado en más casos de este tipo, en los cuáles también se habría expresado con carácter machista, detalló el medio local.

“Se le solicitó al decanato al que pertenece este profesor que lo suspendiera de inmediato de toda actividad en el centro al que pertenece, lo cual ya fue contestado, la medida fue atendida de inmediato”, indicó la casa de estudios en un comunicado.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes reiteró el pronunciamiento y las acciones que siempre se han tomado ante conductas de esta naturaleza: no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier forma de violencia, remarcó el escrito.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo