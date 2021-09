Afganistán: talibanes dispersan con disparos al aire protesta de mujeres en Kabul

Este jueves 30 de setiembre en total seis mujeres se reunieron delante de una escuela para niñas Rabia Balkhi, ubicado en el este de Kabul, para protestar por la reivindicación de su derecho a la educación. Las protestantes llevaban consigo carteles que tenían escrito en inglés y dari que decían “¡No politices la educación!” y “No rompan nuestros bolígrafos, no quemen nuestros libros, no cierren nuestros colegios”.

En un inicio solamente estaban protestando la mitad del grupo mujeres, pero al unirse las demás—otras tres afganas que también llevaban pancartas con frases de protesta como “La educación es la identidad humana”—fueron duramente reprimidas por más de una una decena de talibanes armados, quienes les quitaron los carteles y las hicieron retroceder hacia la puerta principal del centro educativo.

Mujeres protestan por el derecho a la educación. Foto: AFP

PUEDES VER Talibanes se divierten en los juegos de un parque de atracciones

Asimismo, varios periodistas extranjeros que cubrían la manifestación denuncian que también fueron violentados e impedidos de continuar grabando la escena , pues los talibanes persiguieron a los camarógrafos y fotógrafos para arrebatarles sus herramientas de trabajo. Uno de ellos incluso fue agredido con un culatazo . Por su parte, las manifestantes se refugiaron en el interior del colegio, mientras uno de los talibanes disparó una ráfaga de múltiples balas al aire con su ametralladora.

A continuación, Mawlawi Nasratullah, que se presentó como el jefe de las fuerzas especiales talibanas para Kabul y su región, se dirigió a la prensa extranjera y a los presentes con las siguientes palabras: “Respeto a los periodistas, pero esta manifestación no ha sido autorizada”, dijo. “Las autoridades del Emirato (islámico) de Afganistán no habían sido informadas. Por eso no hay ningún periodista afgano aquí”, agregó el talibán a cargo.

PUEDES VER Talibanes prohíben a barberos afeitar o recortar la barba a sus clientes