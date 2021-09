Trump habría tenido un “hombre de la música” que le tocaba melodías para calmar su ira

Stephanie Grisham, exportavoz principal de Donald Trump, ha narrado en su reciente libro I’ll take your questions now (Tomaré sus preguntas ahora) las diferentes experiencias que observó mientras trabajaba con el polémico expresidente de los Estados Unidos. Entre ellas, una de las que ha llamado la atención ha sido la presencia de un asistente conocido como el “hombre de la música”, que cumplía la función de tocarle melodías tranquilizadoras al mandatario cuando este se dejaba llevar por la ira.

Según los fragmentos divulgados el último martes 20 de setiembre por los diarios The New York Times y The Washington Post, la mayoría de veces, el mandatario se enfurecía con Pat Cipollone, el abogado jefe de la Casa Blanca, porque este siempre le advertía que las cosas que quería hacer “no eran éticas o legales” .

PUEDES VER: Trump demanda a su sobrina y a The New York Times por un reportaje que le costó la reelección

Asimismo, según lo que cuenta Grisham, el enojo del mandatario muchas veces generaba situaciones extrañas, como un episodio que describe en su libro. En una oportunidad se encontraban en el avión presidencial Air Force One y la exportavoz fue llamada exclusivamente para escuchar a Trump defender el tamaño de su pene, tras una comparación que hizo la actriz porno Stormy Daniels, quien fue vinculada sentimentalmente con el expresidente estadounidense, entre el miembro de este y un “hongo”.

En situaciones como esta y cuando Trump enfurecia, tal como afirma el libro, hacía su aparición el “hombre de la música” —como era llamado en la Casa Blanca—, que le tocaba canciones de Broadway como “Memory” del famoso musical Cats.