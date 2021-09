Trabajadores de la OMS cometieron violaciones: prometían empleos a cambio de relaciones sexuales

Al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas, durante la respuesta al brote de ébola sufrido por la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020, concluyó este martes 28 de septiembre una comisión investigadora interna.

Tras doce meses de pesquisas, esa comisión determinó que a algunas de las víctimas se les prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales, y también recibió denuncias de nueve posibles violaciones, así como extorsiones a mujeres que fueron obligadas a abortar tras sufrir estos abusos.

Varias nacionalidades entre los sospechosos

El informe de la comisión publicado contabiliza que al menos 63 mujeres y niñas sufrieron estos abusos, y señala que además de los 21 sospechosos de la OMS hay otros 62 posibles perpetradores de distintas nacionalidades, aunque ni sus nombres ni detalles personales son públicos por el momento.

Los abusos “se produjeron en hoteles y en casas alquiladas” y las víctimas “en su mayoría son personas en situación económica y social muy precaria”, destacó al leer los resultados de la investigación uno de los miembros de la comisión, Malick Coulibaly, exministro de Justicia de Mali.

En muchos casos las víctimas “no obtuvieron los trabajos que les habían prometido a cambio de las relaciones sexuales”, mientras que otras denunciaron haber sufrido acoso para mantener sus empleos y ser despedidas por negarse a mantener relaciones.

Según el informe, algunos de estos abusos sexuales se llevaron a cabo sin métodos anticonceptivos por imposición del agresor, y pudieron terminar en embarazos no deseados, partos prematuros y abortos, menciona esta investigación preliminar.

Tras conocerse los resultados iniciales de la investigación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió perdón a las víctimas, se declaró responsable de los “fallos en el sistema” que ha mostrado el caso y prometió reformas en la organización para evitar que estos sucesos se repitan en el futuro.

En este sentido, el informe denuncia que la OMS cometió errores a la hora de reclutar personal para la respuesta al brote del ébola, declarado entre agosto de 2018 y junio de 2020. Como se recuerda, esta enfermedad contagió a 3.400 personas y 2.300 murieron.

El brote de ébola contagió a 3.400 personas, de las que 2.300 murieron. Foto: AFP

Negligencia en el reclutamiento de personal

“Hubo claros fallos estructurales y preparación insuficiente para responder a los incidentes de abuso sexual, así como negligencia individual”, señaló Coulibaly.

Al respecto, Tedros aseguró que se tomarán acciones para mejorar la inspección de candidaturas a puestos de responsabilidad en la OMS, con el fin de “volver a tener la confianza de la gente a la que servimos”.

El máximo responsable de la OMS indicó que los datos de estos sospechosos de abusos sexuales serán presentados a las autoridades de la RD Congo y de algunos países de origen de los acusados, con el fin de proseguir las investigaciones por la vía penal.

A nivel administrativo, indicó que cuatro de los sospechosos han sido despedidos, y que se tomarán medidas para prohibir que los 21 presuntos agresores puedan volver a trabajar en la OMS y otras agencias ligadas a las Naciones Unidas.

También anticipó posibles medidas disciplinarias para el personal que no reportó estos abusos y que pudo cometer errores en el reclutamiento de empleados para la respuesta al ébola.

“Pedimos disculpas a las mujeres y niñas por lo que han sufrido a manos de trabajadores que fueron enviados a sus comunidades para ayudar en la difícil situación que genera una epidemia”, subrayó por su parte la directora regional de la OMS para África, Tshidi Moeti.

La comisión investigadora se creó en octubre de 2020, pocos días después de que The New Humanitarian y la Fundación Thompson Reuters publicaran un reportaje sobre los posibles abusos contra personal no cualificado (trabajadoras comunitarias, cocineras y limpiadoras).