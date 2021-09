“Escucha llantos, está descompuesta”: niña aparece con rostro demoníaco en fotografía

Una niña de nueve años salió de paseo con su familia sin imaginar lo insólito que ocurriría al visitar el último destino de su lista. Al llegar a la Garganta del Diablo, una de las formaciones más sorprendes de la reserva natural Quebrada de Cafayate, tomaron una fotografía y quedaron pasmados al ver que la pequeña tenía un rostro demoníaco. La instantánea, tomada en la provincia de Salta (Argentina), ha dado la vuelta al mundo y muchos se preguntan a qué se debe el extraño cambio en la menor.

“El martes fuimos a la Catedral caminando y al otro día decidimos hacer un paseo a Cafayate y terminamos en la Garganta del Diablo. Tomamos la foto sin temer para tener un recuerdo del día sin imaginar todo lo que iba a pasar después”, contó la tía de la pequeña al medio independiente Voces Críticas.

Foto: Voces Críticas

La mujer aseguró que, cuando vieron la foto, pensaron que era producto de una ilusión o movimiento. Sin embargo, el temor invadió sus cuerpos debido a la atmósfera del lugar.

“Pensamos que era una foto en movimiento, pero fue inevitable sentir el miedo por el lugar donde estábamos. El rostro de la nena es finito y no tiene nada que ver a cómo sale en la foto. No es un filtro, con estas cosas no se juegan ”, explicó con tono de preocupación.

Los familiares de la pequeña de nueve años afirman que la han llevado a curar del susto, pero que han notado muchos cambios. “Está descompuesta y rara, muy callada. Nosotros no queremos que esté así”, comentó la tía.