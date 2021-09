El testimonio de la madre de un niño que casi muere por un síndrome ligado a la COVID-19

Mónica Mortón, la madre de un niño de cuatro años que casi muere a causa del síndrome infantil inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés), que ha sido asociado a la COVID-19 —aunque esto aún continúa en investigación—, emitió su testimonio para que otros padres puedan estar alerta a los síntomas de este cuadro clínico .

Mortón y su hijo dieron positivo por coronavirus a inicios del 2021 después de pasar tiempo con un familiar que había estado expuesto al virus, narró a CNN la madre.

Mientras la mujer pasaba por su proceso de recuperación, su hijo comenzó a desarrollar dolor por el cuello y presentó sarpullido en las manos, lo que generó la preocupación en la familia.

“Primero, me decía: ‘Mamá, me duele el cuello. Me duele el cuello’. (...) Y noté esta enorme erupción como en todo su cuerpo, en las palmas de sus manos (sic)”, recordó Morton.

Ella agregó: “Llamé a su médico y me dijeron que lo llevara a la sala de emergencias”.

Detección del síndrome MIS-C

En febrero, tras ser internado, los médicos le diagnosticaron al pequeño el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), una afección poco común en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse.

El niño pasó un mes en el hospital. Su padre, quien por ese tiempo se encontraba desplegado en el extranjero con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tomó una licencia de emergencia para volver a casa y acompañar a su hijo.

“Tuvieron que ponerle un ventilador y tenía líquido alrededor de su corazón y en sus pulmones. (...) Tenía coágulos de sangre y progresó realmente muy rápido”, indicó Morton.

“Con solo ver a su hijo pasar por eso y durante semanas, sin saber si lo lograrán, no le deseo eso a nadie. (...) Terminó pasando 30 días en el hospital y casi lo perdemos”, agregó la madre.

El mensaje de Mónica Mortón

Tras superar el episodio, la madre estadounidense compartió su historia con el fin de advertir a otros padres sobre el MIS-C, que puede afectar el corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones y los órganos gastrointestinales.

“Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, que el MIS-C existía, lo habría traído ese primer día (al hospital). (...) Si hubiera esperado más, podría no estar aquí hoy”, dijo.

El MIS-C y la COVID-19

Según Healthy Children, el MIS-C se encuentra en investigación por científicos y pediatras especialistas. Así también, señaló que no se conoce muy bien la relación entre la COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico. Por ello, si es que un pequeño presenta síntomas relacionados al MIS-C, lo recomendable es que el padre lo lleve al pediatra.