Dólar blue hoy: este es el precio para el martes 28 de septiembre en Argentina

El dólar blue empezó la jornada del martes 28 de septiembre de 2021 a $183,50 para la compra y $186,50 para la venta. Según el Banco de la Nación de Argentina, esta valoración lo posiciona 79,26% arriba del valor del oficial y lo mantienen cerca de su récord de 2021. Así, comparado con la última jornada hábil, el dólar blue se encuentra un 0,27% arriba de la moneda estadounidense.

La cotización del dólar informal sucede en el marco de un plan de consumo masivo promovido por el Gobierno argentino para revertir la derrota del oficialismo en las PASO en miras a las elecciones legislativas y reivindicar su imagen después de las críticas vertidas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La crisis política entre el presidente y la vicepresidenta derivaron en la renuncia de cinco ministros argentinos.

Por tal motivo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, propuso un proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso. En el documento se proyecta a una importante aceleración del gasto público en lo que queda del año. Así, el Gobierno ya destinó US$ 9.000 millones a subsidios energéticos en los últimos 12 meses, alcanzando así un récord en las erogaciones de esa partida.

Por otro lado, el Gobierno de Alberto Fernández también busca contener el alza de precios al menos hasta noviembre. Con ese objetivo, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sostuvo una reunión con los directivos de los grandes supermercados para buscar un compromiso de que los precios de los productos básicos no suban. No obstante, las empresas no se pronunciaron a favor ni en contra.

A nivel internacional, la economía argentina recibió señales de recuperación. Por un lado, un sondeo de la agencia Reuters reveló que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) habría avanzado un 8,7% interanual en julio, luego de la fuerte caída registrada en el mismo período del 2020. Por otro lado, en el mercado financiero, las acciones argentinas se recuperaron en Wall Street después de permanecer una semana en rojos como consecuencia del desplome del gigante chino Evergrande. Los papeles del Banco Supervielle y Edenor son quienes encabezan las subas, con un salto de 5,2%.

¿Qué es el dólar blue?

Se denomina dólar blue al dólar que se obtiene en el mercado negro o mercado paralelo. En Argentina se usan eufemismos para referirse a este dólar y se lo llama además de blue, dólar paralelo o dólar negro. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se comercializa en ‘cuevas’ o los venden los tradicionales ‘arbolitos’ en calles principales del microcentro.

La cotización del dólar blue es generalmente superior a la cotización del dólar oficial y la brecha suele incrementar a medida que aumenta el control de cambios o se aumentan las restricciones para la compra de dólares al precio oficial. El mercado es insignificante en monto respecto al resto de las operaciones con divisas.

Precio del dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza el 28 de septiembre a $97.97 para la compra y $104.37 para la venta, según el Banco de la Nación de Argentina. Su valor no ha tenido variación en lo que va de la semana.

El dólar oficial es el que se liquida según la cotización del Gobierno argentino. Está exento del 30% de recargo relacionado con el Impuesto PAIS, implementado en diciembre del 2019 por cinco periodos fiscales.

Precio del Dólar Turista

El Dólar Turista no es una cotización establecida, sino que deriva de la tasación del dólar oficial junto con los impuestos añadidos (30% del Impuesto PAIS + 35% de recargo).

De esa manera, el dólar Turista para hoy martes 28 de septiembre alcanzaría la cifra de $ 134,88.