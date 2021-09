Niñera demanda a su jefe tras descubrir que la espiaba con cámara oculta en su habitación

Una niñera de nacionalidad colombiana de 25 años demandó en Estados Unidos a su empleador, un hombre identificado como Michael Esposito, por grabarla con una cámara oculta colocada en el detector de humo de su habitación, informó un medio estadounidense.

La víctima, Kelly Andrade, trabajaba cuidando a los cuatro hijos del presunto agresor en el distrito de Staten Island de Nueva York. Había viajado al país norteamericano como parte del programa de intercambio cultural Cultura Care Au Pair. Por su parte, el acusado es un empresario y dueño de tres franquicias de la cadena de comida rápida La Rosa Grill.

Según detalla la demanda, la trabajadora del hogar empezó a sospechar de Esposito luego de encontrarlo manipulando el detector de humo en reiteradas oportunidades. Cuando descubrió la cámara, encontró “cientos de grabaciones suyas” en la tarjeta de memoria. Gran parte del material corresponde a momentos donde ella estaba “desnuda y/o vistiéndose/desvistiéndose”, explica la denuncia.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, el sujeto llegó a su casa poco después del descubrimiento “y parecía nervioso y preocupado” e intentó forzar la puerta de su habitación. Por miedo a enfrentarlo y a resultar herida, huyó por una ventana y corrió hasta una estación de policía, donde mostró el material.

“Tenía mucho miedo. Además de lo que acababa de pasar, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana”, dijo Andrade a un medio local.

Las autoridades arrestaron a Esposito el 24 de setiembre por el delito de vigilancia legal, pero ya fue puesto en libertad. Según su defensa, la cámara es parte del sistema de vigilancia de la vivienda y no constituiría ningún delito.

