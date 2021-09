Macaco viaja 22 kilómetros para supuestamente tomar ‘venganza’ contra su captor en India

Un macaco Bonnet se convirtió en la pesadilla de los habitantes de la aldea de Kottigehara, en el estado de Karnataka (India). Había viajado 22 kilómetros desde un bosque de regreso a la localidad para supuestamente buscar ‘venganza’ de los pobladores que lo atraparon para que fuera reubicado por las autoridades.

Según recogió el portal News 18, el primate deambulaba por la aldea robando frutas y bocadillos de los lugareños de vez en cuando, incidente que no causó ninguna alerta puesto que es el comportamiento habitual de estos ejemplares.

No obstante, todo cambió cuando empezó a rondar por la escuela primaria local asustando a los estudiantes. En consecuencia, avisaron al Departamento Forestal para que tomaron acciones ante la situación.

Ya que atrapar a un macaco no es trabajo fácil, las autoridades forestales pidieron la ayuda de los conductores para perseguirlo en una dirección específica y capturarlo. Al sentirse hostigado, el animal se abalanzó contra Jagadish, uno de los voluntarios, mordiéndole la mano y provocándole varias heridas.

El hombre, asustado y adolorido, se ocultó en su triciclo motorizado con la esperanza de que el ataque terminara, pero el primate tenía otros planes, y descargó su ira contra el vehículo, arrancando el recubrimiento de este.

“Estaba muy asustado. El mono loco me seguía a todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse. No puedo conducir mi auto, con el que me gano la vida. Además, ese día no volví a casa por miedo a que el mono me siguiera. Tengo niños pequeños en casa. ¿Y si los ataca? Sigo teniendo mucho miedo”, contó Jagadish.

El personal del Departamento Forestal recapturó y liberó al macaco en un área boscosa más alejada. Foto: EFE

Después de tres horas de persecución, en la que participaron alrededor de 30 personas, el macaco finalmente fue atrapado y llevado 22 kilómetros a los exteriores de la aldea a un bosque cercano.

Sin embargo, el animal resultó ser más astuto de lo que estimaban y saltó en la parte trasera de un camión que pasaba por la carretera, hallando así, en menos de una semana, una forma de volver a Kottigehara de la que fue reubicado.

La noticia del regreso del macaco se esparció rápidamente por la comunidad e, inevitablemente, llego hasta Jagadish.

“Cuando me enteré de que el mono había vuelto al pueblo sentí un escalofrío. No he salido de mi escondite. Sé que es el mismo porque todos vimos una marca en su oreja la última vez y mi amigo dijo que los aldeanos la notaron”, relató el conductor.

Ante el retorno del ejemplar, los pobladores solicitaron nuevamente la intervención del equipo del Departamento Forestal, que lo recapturaron y liberaron en un área boscosa más apartada. Pese a ello, Jagadish sostuvo que seguirá en su vivienda por unos días, por si acaso el primate reaparece.

“Realmente no sabemos por qué el mono se dirigió a un solo hombre. No sabemos si ya le había causado algún daño al animal o si fue una reacción inmediata. Pero es la primera vez que vemos que un mono se comporta así”, explicó Mohan Kumar, oficial forestal a cargo de la operación de recaptura.