Reclaman a Inglaterra por reconocer solo las vacunas administradas de un grupo selecto de países

Las reglas de viaje de COVID-19 impuestas por Inglaterra y la negativa a reconocer las vacunas administradas en grandes partes del mundo han provocado indignación y desconcierto en América Latina, África y el sur de Asia.

Asimismo, los críticos catalogaron a las reglas, reveladas durante el último viernes, como una política ilógica y discriminatoria, reseñó The Guardian.

El secretario de Transporte, Gran Shapps, describió nueva normativa como “un nuevo sistema simplificado para viajes internacionales”. “El propósito es facilitar el viaje de las personas”, dijo.

Pero en muchas partes del mundo hay enojo y frustración por la decisión del Gobierno de reconocer solo las vacunas administradas en un grupo selecto de países.

Los viajeros que estén completamente vacunados con las inyecciones Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna o Janssen en EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o un país de la Unión Europea se considerarán “completamente vacunados” y estarán exentos de cuarentena cuando lleguen.

Sin embargo, los ciudadanos que han sido completamente vacunadas con las mismas vacunas en África o América Latina, así como en otros países, incluida India, se considerarán “no completamente vacunadas” y se verán obligadas a permanecer en cuarentena durante 10 días al llegar a ese país.

Reino Unido relajó sus reglas el miércoles 22 de septiembre para permitir viajes sin cuarentena a personas de Europa que hayan recibido dosis de dos vacunas diferentes. Cientos de miles en el continente recibieron inyecciones de combinación después de que el uso de AstraZeneca se restringiera a grupos de mayor edad debido a preocupaciones poco frecuentes sobre coágulos de sangre.

El político indio Shashi Tharoor dijo que se retiraba de una serie de apariciones en Inglaterra para protestar por la decisión “ofensiva” de pedir a los indios completamente vacunados que se pongan en cuarentena.

“No hay una sola persona con la que haya hablado que no esté enojada por esto. La gente está perpleja“, señaló un diplomático latinoamericano.

“¿Cómo puede una vacuna Pfizer o Moderna o AstraZeneca que se administra [en América Latina] no ser suficiente para que alguien pueda ingresar? Simplemente no veo cómo esto puede ser aceptable. Simplemente no puedo entenderlo”, “no puedo explicar qué hay detrás de esto, solo sé que es muy, muy, muy injusto”, mencionaron otros políticos.

Por su parte, la profesora Helen Rees, investigadora médica y presidenta del Grupo Asesor Técnico Regional de Inmunización sobre Inmunización (Ritag) de la Organización Mundial de la Salud, calificó la falta de explicación de las nuevas reglas de viaje como “desafortunada” y las restricciones como “inexplicables”.

“¿El mundo hace esto con otras vacunas? ¿El Reino Unido dice que no vamos a reconocer sus vacunas contra la polio de Pakistán? No. Aceptamos que sus vacunas se administren de manera segura. Si nos preocupa que haya variantes resistentes a las vacunas, eso está sucediendo en todo el mundo. Pero la variante Delta está en 100 países del mundo y las vacunas funcionan contra Delta”, precisó.