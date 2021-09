Mujer que pedía la eutanasia se quitó la vida en España

Una mujer que solicitó acogerse a la Ley de la Eutanasia en España se suicidó el pasado domingo 19 de septiembre, dos semanas después de que recibiera la negativa de la administración del hospital Gómez Ulla en Madrid para que la asistan en este proceso, el cual ya es legal y vigente desde el 25 de junio en dicho país.

Según su testimonio en vida, relatado en condición de anonimato para el diario español El País, la mujer había acudido el 7 de julio al hospital con la intención de pedirle a su médico que la asista en la eutanasia. Pese a una primera admisión, la doctora que la atendía reculó dos días después tras declararse objetora de conciencia , es decir, negarse a acatar órdenes o leyes invocando razones éticas o religiosas.

Si bien en ese caso la ley indica que el médico debe nombrar a otro para que examine al paciente y coteje los requisitos a cumplir, la mujer no obtuvo ninguna respuesta.

También contó que no soportaba el dolor causado por una enfermedad que padecía desde los 14 años y que, para ella, su esperanza era la eutanasia. A su incurable patología crónica osteomuscular e intolerancia a los opioides, se le sumó un cáncer de vejiga “invasivo y de alto grado”.

“La decisión está tomada. No creo que vaya a llegar a tiempo de que me puedan aplicar la ley. Siempre he dicho que no quiero vivir si no puedo vivir, si no puedo tener decisión sobre mi vida. Y ya no puedo coser, no puedo leer. No hay nada que me ilusione. Nada”, sostuvo ante El País.

“Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar”, agregó.

Uno de sus amigos, el doctor Fernando Marín, asesor de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, sostuvo que en la Comunidad de Madrid hay por los menos cinco casos que esperan respuesta de las autoridades, según declaraciones en la radio CadenaSer.