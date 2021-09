Día de la Visibilidad Bisexual: ¿por qué esta orientación sexual merece ser respetada?

Cada 23 de setiembre se conmemora el Día de la Visibilidad Bisexualidad en respuesta a los prejuicios y marginación que atraviesan las personas bisexuales. Se busca mostrar que no es una moda ni una etapa, sino una orientación sexual válida, que en una sociedad que constantemente los cuestiona es un acto de valentía vivir libre y sin miedo.

La bisexualidad por mucho tiempo se definió como la atracción hacia hombres y mujeres. Ahora se sabe que abarca el interés sexual y/o afectivo hacia tu propio género y otros. Además, la atracción no se da en porcentajes de 50% y 50% para cada género, sino que varía dependiendo de cada persona.

El desconocimiento de esta realidad hace que sean víctimas de abusos de derechos humanos, pues experimentan malos tratos, abusos físicos y discriminación que atentan contra sus derechos básicos como salud, trabajo, educación, libertad de expresión y acceso a servicios sociales.

Cabe resaltar que en 70 países todavía es un delito tener un relación homosexual y en 11 naciones es castigado con pena de muerte, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo eliminó de su lista de enfermedades mentales hace 31 años.

¿Cómo se originó el Día de la Visibilidad Bisexualidad?

A inicios de los años 90 comenzaron a formarse diversas organizaciones bisexuales, sobre todo en Estados Unidos. No obstante, el día internacional se estableció en 1999 en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), gracias a la iniciativa de tres activistas bisex: Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur.

La fecha se eligió porque el 23 de septiembre nació Freddie Mercury, cantante a quienes los activistas admiraban y que les parecía que visibilizaba con mucha fuerza la bisexualidad. Además, ese día era el cumpleaños de Gigi Raven Wilbur .

Sin embargo, Wilbur declaró que todavía falta una largo camino por recorrer para que se reconozca a la comunidad bisexual.

“Desde la rebelión de Stonewall, la comunidad de gais y lesbianas ha crecido en fuerza y visibilidad. La comunidad bisexual también ha crecido en fuerza, pero en muchos aspectos seguimos siendo invisibles. Yo también he sido condicionada por la sociedad a etiquetar automáticamente a una pareja que camina de la mano como heterosexual o gay, dependiendo del género que percibo en cada persona”, explicó ante la ILGA.

Mitos sobre la comunidad bisexual

Es solo una fase o etapa

Es cierto que algunas personas gays o lesbianas pueden pasar por un periodo de transición a su orientación sexual, pero esto no es la regla: no sucede en todos los casos. La bisexualidad no debe ser invalidada y tampoco confundida con la curiosidad sexual que cualquier persona puede tener en algún momento de su vida.

Las personas bisexuales son lesbianas o gays con miedo a aceptar su homosexualidad

Dentro de la comunidad LGBTIQ, muchas personas bisexuales viven situaciones de discriminación, pues se piensa que están confundidas o no quieren revelar su orientación sexual. Sin embargo, ellos y ellas pueden tener atracción hacia su género y otros, y no siempre será en el mismo porcentaje para cada uno, ya que en algunos casos la atracción fluctúa a través del tiempo.

La persona bisexual deja de serlo si tiene una relación con una persona del género opuesto

Este estereotipo bifóbico está arraigado en la idea de que la bisexualidad es una etapa de experimentación antes de regresar a la heterosexualidad. No obstante, es posible mantener una relación con el género opuesto y que cada uno mantenga una orientación sexual distinta.

Hay ocasiones en que las personas deciden callar su bisexualidad cuando están en una relación heterosexual por miedo a la discriminación o rechazo que puedan enfrentar si sus parejas o familia conocen su orientación sexual.

¿Por qué la bisexualidad merece ser respetada?

La bisexualidad es una orientación sexual igual de válida que las otras. No es una etapa o representa confusión y cada uno la vive de manera única. Es importante que se derriben estos estereotipos para que se reconozcan sus derechos y más personas se animen a expresarse sin miedo.

“Estamos presentes y seguiremos conquistando espacios en este momento porque existimos y resistimos”, señaló Adriana Buiza en una entrevista pasada para este diario.