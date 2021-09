Mataron a ‘Gabby’ Petito: autopsia revela que fue asesinada y su novio se encuentra prófugo

El cuerpo sin vida hallado el domingo 19 de septiembre en un bosque de Wyoming, en Estados Unidos, es el de Gabrielle ‘Gabby’ Petito, confirmó el FBI. Por su parte, la autopsia del condado de Teton reveló que la joven fue asesinada ; sin embargo, esa determinación es preliminar, según las autoridades.

“El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, confirmó que los restos son los de Gabrielle Venora Petito, fecha de nacimiento el 19 de marzo de 1999”, reza el tweet del FBI. “La determinación inicial del forense Blue sobre la forma de muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia”.

Su novio, Brian Laundrie, considerado “persona de interés” en la investigación, se encuentra desaparecido. Por eso, el FBI realizó el lunes 20 de septiembre un exhaustivo registro de la casa de sus padres, en North Porth, donde residía la pareja.

Laundrie y ‘Gabby’ estuvieron juntos en el viaje que habían emprendido juntos en junio pasado para recorrer parques naturales a bordo de una minivan y mostraban su hazaña en redes sociales. Durante su recorrido mantuvieron al menos una pelea.

El 1 de septiembre, el joven de 23 años regresó solo a la casa de sus padres con el vehículo de ‘Gabby’ y se negó a colaborar con las autoridades cuando le preguntaron por el paradero de su novia. Actualmente lleva una semana prófugo y la Policía no ha logrado hallarlo.

Joseph Petito, el padre de ‘Gabby’, pide que Laundrie confiese el papel que tuvo en la muerte de su hija, al igual que sus padres por protegerle. “Llamamos a Brian, llamamos a la mamá, llamamos al papá, llamamos a la hermana, llamamos a todos los números que pudimos encontrar”, relató.

“No se atendió ninguna llamada telefónica, ni se devolvieron mensajes de texto”, añadió. Finalmente, el 11 de septiembre, la familia de Gabby denunció su desaparición, 10 días después de que su prometido hubiera regresado a casa sin ella .

Antecedentes de violencia

En agosto, la Policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un agente de policía después de que se detuviera su furgoneta, se vio a Petito llorando y diciendo que tiene problemas de salud mental.

Imágenes policiales mostraron a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie. Foto: FBI Tampa

PUEDES VER EE. UU.: FBI confirma que halló un cuerpo que coincide con la descripción de Gabby Petito

Petito dijo que había abofeteado a Laundrie después de una discusión, pero añadió que no le quería hacer daño. “Discutimos esta mañana, algunas cuestiones personales”, sostuvo. “Antes no me dejaba entrar en el coche... me dijo que tenía que calmarme”, añadió.

Laundrie indicó a la Policía que Petito intentó quitarle las llaves de la furgoneta y que él la empujó antes de que ella le golpeara con su teléfono. El policía decidió que no se presentarían cargos, pero ordenó a la pareja que pasara una noche separada para calmarse.