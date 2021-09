Más de 500 deportistas piden a la Corte Suprema que proteja el derecho al aborto

En Estados Unidos, más de 500 atletas profesionales, universitarias y de secundaria firmaron un amicus para argumentar en contra de la prohibición del aborto ante la Corte Suprema. En el documento, muchas dan su testimonio personal sobre la importancia de poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo para tener éxito en sus deportes, según señaló The Athletic.

“El acceso continuo y la confianza en estos derechos empoderará a la próxima generación de niñas y mujeres para que continúen sobresaliendo en el atletismo y más allá, fortaleciendo sus comunidades y esta nación [...] Si las mujeres se vieran privadas de estas garantías constitucionales, las consecuencias para el atletismo femenino y para la sociedad en su conjunto serían devastadoras”, dice el escrito de cuerdo a The Washington Post .

El amicus pide que el panel de nueve miembros defienda el acceso al aborto, luego de que Mississippi solicitara a la Corte Suprema anular un histórico fallo de 1973 en el que se respalda este derecho.

Firmaron el escrito 26 atletas, 73 profesionales y 276 interuniversitarios. Entre ellas se encuentran Megan Rapinoe, Sue Bird, Diana Taurasi, Brittney Griner, Nneka Ogwumike, Kelsey Plum y Breanna Stewart.

La exnadadora Crissy Perham dio su testimonio. La medallista olímpica en Juegos Olímpicos de Verano de 1992 contó que quedó embarazada accidentalmente por una falla en sus métodos anticonceptivos durante la universidad.

Aborto en Estados Unidos

“ Cuando estaba en la universidad, tomaba métodos anticonceptivos, pero me quedé embarazada accidentalmente. Estaba con una beca, estaba empezando a tener éxito en mi deporte y no quería tomarme un año libre. Decidí tener un aborto . No estaba preparada para ser madre y, al tener un aborto, sentí que tenía una segunda oportunidad en la vida. Pude tomar el control de mi futuro y reenfocar mis prioridades. Mejoré en la escuela, comencé a entrenar muy duro y ese verano gané mi primer campeonato nacional ”, narró Perham.

Además, un testimonio de manera anónima reveló que muchas atletas fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus compañeros de equipo.

“Muchas compañeras de equipo compartieron conmigo sus experiencias de agresión sexual y violación durante mi tiempo en el equipo[...] Para algunos de mis compañeras de equipo, la violencia sexual que experimentaron fue a manos de nuestros compañeros masculinos. Debido a la naturaleza de las competencias de pista y campo, hombres y mujeres practican juntos en grupos por evento. Estas mujeres tuvieron que enfrentar el trauma recurrente de ver a su agresor todos los días en la práctica. Si no hubieran podido acceder a un aborto seguro y legal después de sufrir una violación y se hubieran visto obligadas a llevar a término a un niño, la carga habría sido insoportable “, se lee en el documento.

A partir del 1 de diciembre, la Corte Suprema escuchará los argumentos en el caso de Mississippi. Como se recuerda, a inicios de este mes, el máximo tribunal se negó a bloquear una ley de Texas que prohibía los abortos.