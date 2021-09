Brasil: embarazada intenta saltar por la ventana de un segundo piso para escapar de su agresor

Una mujer con 10 semanas de embarazo intentó saltar por la ventana de un segundo piso para escapar del maltrato de su esposo. Los vecinos pidieron al sujeto que se detuviera y grabaron todo para tenerlo como constancia de la agresión. El hecho ocurrió en la localidad de Duque de Caxias, Brasil.

Esta no es la primera vez que la mujer de 35 años intenta salir por la ventana a causa del maltrato recibido por su pareja: en mayo y a mediados de septiembre también lo hizo.

La mujer señala que era víctima de constantes agresiones por parte del hombre, quien no la dejaba salir de su casa debido a los celos excesivos que sentía. Además, menciona que perdió su trabajo por ese mismo motivo, informó el diario El Imparcial.

“Estaba celoso y muy posesivo, no me dejaba salir a la calle, solo por trabajo. Incluso perdí mi trabajo. Cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía trabajar. Inventé excusas porque me quedé en casa”, aseguró la víctima al portal G1.

Un día antes del último acto de violencia, la agredida lanzó un papel por la ventana donde explicaba todo lo que vivía dentro de su hogar.

Batista fue detenido por el Servicio de Policía de la Mujer y denunciado por sus vecinos. La mujer tiene un hijo de cuatro años que estuvo presente en los actos violentos ejercidos por su cónyuge.