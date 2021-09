Papa Francisco establece que será obligatorio el pase sanitario para entrar en el Vaticano

Los trabajadores y visitantes de la Ciudad del Vaticano, a partir del 1 de octubre, estarán obligados a contar con un certificado sanitario de la COVID-19. La disposición del Papa Francisco excluye a los fieles que acudan a ceremonias religiosas o audiencias generales, siempre que respeten la distancia social y utilicen equipos de protección personal.

El sumo pontífice solicitó esta norma con la finalidad de “adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia de salud pública en el Estado de la Ciudad del Vaticano”, indica la ordenanza del Gobierno de la Ciudad del Vaticano.

El documento que solicita la Ciudad del Vaticano, al igual que Italia, es el ‘certificado verde’ que prueba la vacunación contra el SARS-Cov-2, la recuperación del SARS-Cov-2 o una prueba molecular o antigénica rápida con un resultado negativo para el virus realizada en un periodo no mayor a las 48 horas.

La norma precisa que las “disposiciones se aplican a los ciudadanos, a los residentes en el Estado, al personal que presta servicio en la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y en los diversos organismos de la Curia Romana y sus instituciones afines, a todos los visitantes y usuarios de los servicios”.

La norma excluye a los fieles que participen en celebraciones litúrgicas. Foto: Efe.

Sin embargo, no señala si habrá algún tipo de sanción para los colaboradores que no tengan el certificado, pues Francisco en una oportunidad afirmó que entre sus trabajadores existen algunos antivacunas. No obstante, la norma excluye a “los que participan en las celebraciones litúrgicas durante el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito, sin perjuicio de las normas sanitarias sobre la distancia, sobre el uso de equipos de protección personal y la adopción de normas de higiene específicas”.

Es así que los miles de feligreses que acuden a las audiencias generales en el aula Pablo VI cada miércoles con la presencia de Francisco no deberán presentar el carné sanitario.

Por su parte, en Italia, desde el 15 de octubre, será necesario el ‘certificado verde’ en los lugares de trabajo, tanto del sector público como del privado.