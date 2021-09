Israel usó un arma remota para asesinar a prominente científico iraní, según el Times

El homicidio del más importante científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, perpetrado en noviembre de 2020, agitó la crítica relación entre Irán e Israel. Y ahora se ha divulgado un informe que podría complicarla mucho más, sin que de momento haya pronunciamiento oficial de alguno de los gobiernos involucrados.

El sábado 18 de septiembre el diario estadounidense The New York Times publicó un amplio reportaje en el cual acusó a los servicios de inteligencia de Israel, llamados Mossad, de haber asesinado a Fakhrizadeh con un sofisticado método, un arma remota, usada en menos de un minuto y que no dejó ninguna otra víctima.

Se trataría de una pistola teledirigida, usada por un equipo del Mossad desde un centro de mando fuera del país, sostuvo el medio, que cita a funcionarios israelíes, iraníes e incluso estadounidenses que no quisieron ser identificados.

Según esta información, se usó una ametralladora FN MAG modificada de fabricación belga, adjunta a un dispositivo robótico avanzado y equipada con tecnología de inteligencia artificial. Una pistola que “podría modificar el mundo de la seguridad y el espionaje”, apuntó.

En 2018 el ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu presentó una extensa indagación sobre el programa nuclear de Irán y, aunque no dio mayores detalles sobre él, sí se refirió a Fakhrizadeh. “Recuerden ese nombre”, dijo.

El 27 de noviembre del año pasado el experto iba al volante de su automóvil cuando fue alcanzado por un disparo muy preciso que lo mató de manera fulminante. Aunque su esposa iba en el asiento delantero, no resultó herida.

Irán ha responsabilizado a Israel por este asesinato, que en su momento conmocionó a la República Islámica. Agencias de inteligencias occidentales calificaban al científico como el cerebro detrás del programa secreto de armas nucleares y el “padre de la bomba iraní”.