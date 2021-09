Brasil: adolescente intenta asesinar a su profesor, pero el arma se traba tres veces y huye

Un caso de intento de homicidio conmocionó a la población de Brasil. Se trata de un profesor que se salvó de ser asesinado con un arma de fuego por uno de sus antiguos alumnos. El incidente se registró en la ciudad de Guaratinga, en el estado de Bahía.

Según informó el portal G1, el pedagogo se encontraba en un bar junto a su pareja cuando un adolescente se le acercó por la espalda y le apuntó con un arma de fuego.

En el video, se puede observar que el menor trata de disparar el arma en tres oportunidades. No obstante, la pistola no funciona. Al darse cuenta que no puede disparar, el atacante sale corriendo rápidamente del lugar, detalló el medio local.

Lo sorprendente es que el docente y su pareja nunca se dieron cuenta de lo que estaba por suceder. O tras personas que estaban en el sitio contaron el intento de homicidio, el cual quedó captado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Adolescente intenta asesinar a su profesor en Brasil

Aunque en un inicio las autoridades creyeron que se trataba de un hombre mayor, según informó G1, las investigaciones determinaron que el responsable era un exalumno de 15 años, quien había tenido desencuentros desde el 2012 con el profesor implicado.

“La Policía dijo que el menor ha tenido desacuerdos con el maestro y será presentado en la comisaría, donde brindará aclaraciones sobre el caso”, reseñó el diario brasileño.

En tanto, la Policía pidió la captura del menor por un delito análogo al intento de homicidio. Asimismo, las autoridades intentan esclarecer las causas exactas por las que el estudiante trató de acabar con la vida de su profesor.

