Nicolás Maduro termina señalado en cumbre Celac

La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) estaba llamada a fomentar la unión en la región, pero al final los reflectores se lo llevaron un puñado de líderes enfrentados en pleno Palacio Nacional de México.

El primero fue Mario Abdo Benítez, jefe de Estado de Paraguay, quien lanzó duras críticas a Nicolás Maduro y reiteró que su Ejecutivo reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno, y creo que es de caballeros decirlo de frente”, resaltó al inicio de su alocución.

Luego fue el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, quien enfiló su reproche, no solo a Maduro, sino a los regímenes de Cuba y Nicaragua.

“Participar de este foro no significa ser complaciente. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, destacó.

Presidente de Uruguay, Luis Lacalle, volvió a criticar gobiernos autoritarios de Latinoamérica. Foto: AFP

La OEA en la mira

Los líderes coincidieron en la necesidad de reforzar la Celac, pero se dividieron en cuanto a la posición de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La OEA perdió credibilidad por varios factores, entre otros, los actos de injerencia en las democracias latinoamericanas (...), es un organismo obsoleto e ineficaz (...)”, afirmó el mandatario boliviano Luis Arce.

En contraposición se pronunciaron Abdo Benítez y Lacalle Pou, quienes defendieron el rol de la OEA.

Aunque mediáticamente este evento se trazó como un debate sobre la existencia de la OEA, expertas consultadas por este diario coincidieron en que la amplia trayectoria y estructura del organismo continental la hace todavía menester.

“A mí me parece muy delicado el llamamiento de algunos países a salirse de la OEA”, alertó Ana Cárdenas, de la Red de Politólogas. “La OEA ha tenido una función importante en la protección de los derechos humanos”.

Cárdenas estimó “complejo reemplazar a la OEA por las vulnerabilidades económicas” e indicó que la desemejanza con la UE es mayúscula. “Tienen metas comunes, aquí vemos disparidades importantes que difícilmente se podrían aplacar; hoy (ayer) vimos estas diferencias”.

De hecho, aunque Daniel Ortega no estuvo en Ciudad de México, sí acudió su canciller, Denis Moncada, quien rechazó “todos los intentos perversos de destruir a los pueblos y revoluciones de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua”.

Igualmente calificó al Gobierno argentino de “instrumento del imperialismo norteamericano”. Una acusación tildada de “absolutamente falsa” por el representante de la Argentina en la cumbre.

Pandemia

Temas. La lucha contra la crisis climática y el acceso universal a las vacunas también centraron la atención del foro.

Pacto. López Obrador propuso la firma de un acuerdo entre los países de la región con Estados Unidos y Canadá.

Respuesta vehemente de Maduro

El cuestionado presidente venezolano no tardó en responder.

“Le digo al presidente de Paraguay: ¡Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina! (...). ¡Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha y el lugar!”, contestó.

Reacciones

Luis Lacalle Pou, jefe de Estado de Uruguay

“El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país por suerte puede juntar firmas, en mi país por suerte la oposición tiene resortes democráticos para quejarse”.

Miguel Díaz-Canel, jefe de Estado de Cuba

“La mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley que impuso para ajustar precios, en realidad un paquetazo neoliberal”.

Video recomendado