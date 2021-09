Fallece por COVID-19 el gurú antivacunas que pidió que “cruzaran los dedos” por su salud

Alan Steel, gurú de las finanzas personales y conocido antivacuna en Reino Unido, falleció de COVID-19 después de tener un cuadro crítico de la enfermedad desde hace un mes. Según recoge el diario Daily Mail, el hombre fue hospitalizado a causa del coronavirus el último miércoles tras requerir ventilación mecánica. Antes de ello, le dijo a sus amigos que “mantuvieran los dedos cruzados” por su mejoría. Su partida deja una esposa y dos hijos.

Steel, de 74 años, era un escéptico del programa de vacunación contra la COVID-19, lo cual lo llevó a criticar a Carrie Jhonson, esposa del primer ministro británico Boris Jhonson, por instar a las mujeres embarazadas a recibir el fármaco.

En el Área de Servicios de Finanzas, Steel era reconocido por haber sido el primero en revelar los problemas en la compañía de seguros Equitable Life, la cual hizo a perder a sus asegurados miles de millones de libras esterlinas en sus ahorros.

“Fue un genio y una persona única, de eso ciertamente no hay duda, pero también fue un gran visionario", dijo sobre él Steve Forbes, director gerente de su firma. Foto: Tom Kidd

Además de ser el dueño de la industria Alan Steel Asset Management, el empresario era un comentarista habitual en la prensa y se hizo conocido entre sus compañeros como un buen degustador de vino tinto español.

En uno de sus últimos mensajes sostuvo: “Quizás os preguntéis por qué he estado tan callado. Durante la mayor parte de las últimas dos semanas he estado peleando una batalla contra la COVID-19. He estado con oxígeno en el hospital desde entonces. Paso a cuidados intensivos hoy”. “ Esta es una enfermedad desagradable. Crucemos los dedos para que salga adelante”, concluyó.

El director gerente de la firma de Alan Steel, Steve Forbes, lamentó su partida en la página web de la empresa: “Fue un genio y una persona única, de eso ciertamente no hay duda, pero también fue un gran visionario”. “También sé que el agujero que existe en nuestras vidas ahora mismo como resultado de su fallecimiento se llenará de recuerdos felices con el tiempo”, finalizó.