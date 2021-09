“El que vendía no le quiso fiar”: joven es asesinado al querer comprar droga sin dinero

Un joven de 25 años, identificado como Matías Oroño, fue baleado este sábado en Rosario (Argentina) tras intentar adquirir drogas. Según los familiares de la víctima, el hombre no contaba con dinero suficiente para comprar los estupefacientes, por lo que decidió pedirlo fiado. La respuesta a su solicitud fueron cinco disparos que le ocasionaron la muerte. El crimen ocurrió en el barrio de Stella Maris.

La hermana del joven comentó al diario local La Capital que Oroño era adicto a las drogas y se encontraba en un proceso de rehabilitación desde hace ocho meses. “Salió a buscar droga. No tenía plata, fue a que fiaran. Él no era de drogarse y quedar tirado, venía y se quedaba en la casa”, relató la mujer. “Escuchamos los disparos, pero no pensamos que le podía haber pasado algo hasta que los vecinos nos dijeron que habían baleado a Matías”, prosiguió.

Precisó que el muchacho corrió herido al menos un par de cuadras hasta que empezó a agonizar y cayó al suelo cerca de su casa. Al encontrarlo, lo llevaron a un hospital de emergencias, pero no lograron salvarle la vida. Tan solo a 15 minutos de haber llegado, los médicos le informaron que había fallecido.

Los testigos del hecho afirman que el vendedor de drogas no recibió bien el pedido de Oroño sobre fiarle su mercancía. Entonces, aparecieron dos sujetos y lo ejecutaron.

“Se ve que el que vendía no le quiso fiar, llamó a los que lo protegen y llegaron dos en moto: ‘Vos pagá lo que debés y dejate de j***’ le dijeron, y le pegaron cinco balazos ”, añadió la hermana.

Otra víctima de la violencia en Rosario

El mismo día, un hombre de 29 años, identificado como Franco Gabriel Rojas, fue ingresado en el mismo hospital de emergencias a la unidad de cuidados intensivos debido a un ataque con armas de fuego que tuvo lugar en el Barrio Moderno de Rosario. El joven también falleció.

