Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca, señaló en una entrevista con CNN que lo más probable es que en un futuro la Agencia de Alimentos y Fármacos de EE. UU. (FDA) permita que se aplique una tercera dosis contra la COVID-19 para la mayoría de la población y no solo para los de la tercera edad.

“ El régimen óptimo pueden ser tres dosis para todo el mundo, pero ahora, en base a los datos examinados por el comité asesor (de la FDA) para su decisión, que yo respeto, vamos por ese camino ”, dijo Fauci.

El grupo de expertos de la FDA indicó días atrás que una vacuna de refuerzo de Pfizer es recomendable solo para los mayores de 65 años.

Fauci reconoció que algunas declaraciones del presidente pudieron generar confusión, ya que él manifestó que se iba a administrar esta tercera dosis a todos, pero la FDA solo lo aprobó para los de la tercera edad.

Por otro lado, el epidemiólogo no ve probable que EE. UU. alcance el millón de muertes. “No creo que todo eso sea algo inevitable, tenemos la capacidad (de evitarlo) en nuestras manos con todas las vacunas, que son muy eficaces y efectivas”, indicó.

Sin embargo, recalcó que para ello es imprescindible que todas las personas que no se han inmunizado, lo hagan. “Recuerde que tenemos unos 70 millones de personas que son aptas para vacunarse, pero que todavía no lo han hecho. Si logramos que la mayor parte de esa gente se vacune (...) no veremos ese tipo de muertes”, subrayó.

En Estados Unidos, al menos 211 millones de personas han recibido la primera dosis y más de 181 millones ya tienen la pauta completa, es decir, el 54,5 % de la población.