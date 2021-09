Mediante un video en Twitter, se hizo viral una nueva modalidad de robo en México que usarían los delincuentes para apropiarse ilegalmente de los autos de los conductores. En la publicación se ve cómo una mujer logró evitar el robo de su vehículo. El video ha sido difundido en distintas redes sociales para advertir a la ciudadanía.

La mujer del video que aparece conduciendo su auto por la avenida Ceylán a la altura de Panteón Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla, Estado de México, se percata de un automóvil de color blanco que se pone a su altura, desde donde un hombre en el asiento del copiloto comienza a hacerle señas para que se detenga. Este le increpa: “Detente porque tu coche es robado”.

El chofer del vehículo sospechoso comenzó a apegarse al auto de la víctima, mientras el copiloto le mostraba a esta una laptop y le increpaba por un supuesto reporte de robo.

“Tu auto tiene un reporte de robo” México

Los sujetos ni el vehículo sospechoso poseían alguna identificación policial o de alguna otra autoridad competente. Ante la inseguridad, la conductora advirtió que podía ser un intento de robo. Los sospechosos continuaban insistiendo y la conductora respondió: “No, oye, qué te pasa. No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame”; y siguió avanzando.

Tras la publicación, se desconoce el paradero de ambos sujetos, quienes tampoco han sido identificados. Además, las autoridades correspondientes tampoco han confirmado si las víctimas realizaron la denuncia.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el municipio de Tlalnepantla es uno de los que registra más robos de autos asegurados durante el 2020. Asimismo, el Estado de México se coloca como el noveno lugar con más robos de autos a nivel nacional.

El video de la afectada logró viralización para poder alertar a los ciberusuarios y ciudadanía en general sobre esta nueva modalidad de robo en las vías mexicanas. Además, puede servir a distintas personas en el mundo.

Mantenerse alerta le permitió a la mujer evitar un atraco. Recuerda que es necesario denunciar ante las autoridades pertinentes para contribuir a combatir la delincuencia, sobre todo por esta nueva modalidad.