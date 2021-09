Presidentes de Paraguay y Uruguay desconocen a Nicolás Maduro durante cumbre Celac

Rechazo enérgico. Los presidentes de Ecuador, Paraguay y Uruguay aprovecharon su participación en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para denunciar a los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El primero en mostrar su postura crítica fue el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso. Durante su intervención puntualizó que el futuro de la región solo puede construirse a través de la libertad. “Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, dijo.

Además, invitó a la unidad a los países de la región. “Unamos nuestros destino a través de una verdadera integración de abajo hacia arriba”, invocó.

Por su parte, el gobernarte de Paraguay, Mario Abdo, señaló que su presencia en la Cumbre “en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”.

“La legitimidad democrática se va construyendo día a día, honrándola con nuestro actuar. No inmiscuyéndose en otros poderes, no manipulando la justicia. Yo quiero esto para toda la región. No hay otro camino que no sea la democracia”, agregó.

Por último, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, indicó que ve con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros con esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo el mandatario en su discurso inaugural.

Foto: Presidencia de México

La respuesta de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que habló en la reunión inmediatamente después de Lacalle Pou. Le contestó al mandatario uruguayo: “Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha y el lugar para un debate; o ponga usted. presidente López Obrador, y Venezuela está dispuesta a debatir sobre democracia, de libertades, de resistencia y revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo”.