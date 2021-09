Presidentes de Cuba y Uruguay protagonizan tenso momento durante la Celac

Los mandatarios de Cuba y Uruguay protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante su participación en la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El tenso momento se origino cuando Lacalle Pou, presidente de Uruguay, señaló que ve con preocupación lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, sostuvo.

Ante esta afirmación, Miguel Díaz Canel, el gobernante de Cuba, se defendió diciendo que la afirmación del mandatario sudamericano “denota su desconocimiento de la realidad”. Además, agregó que el coraje del pueblo cubano se ha demostrado durante seis décadas de bloqueo norteamericano, “obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo”, destacó.

También aprovechó su intervención para mencionar las firmas recolectadas contra la Ley Urgente de Consideración (LUC). “Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la Ley Urgente que usted impuso”, afirmó.

Ante esta confrontación, el jefe de Estado uruguayo dijo que el presidente de Cuba utiliza argumentos falaces. “Si hay algo que es cierto” es “que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas, en mi país, por suerte, tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, agregó.

Finalmente, hizo alusión a un fragmento de la canción “Patria y vida”, que se convirtió en un himno de protesta contra el régimen caribeño. “Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente”, citó.