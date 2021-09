Dólar blue hoy: este es el precio para el sábado 18 de septiembre en Argentina

El dólar blue inicia hoy, sábado 18 de septiembre de 2021, a $ 181.00 para la compra y $ 185.00 para la venta, reduciendo así la subida que estuvo presentando durante los últimos días, en medio de la incertidumbre política tras la derrota del Gobierno de Alberto Fernández en las elecciones PASO, las dimisiones en el Ejecutivo y la tensión con Cristina Fernández de Kirchner.

El dólar blue, conocido como dólar paralelo en el mercado negro de divisas, retrocedió para hoy sábado, según el promedio entre el precio del Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y otros bancos privados. Con esta nueva cotización se aleja un poco de su precio máximo del año que es de $ 187.00, valor al que ascendió el miércoles de la semana pasada.

Las variaciones presentadas de la divisa se dan en un ambiente complicado para el Gobierno argentino, después de que el domingo 12 de septiembre se diera la peor derrota en la historia del peronismo u oficialismo en las elecciones legislativas PASO 2021.

Esta situación generó que varios ministros del lado de Cristina Fernández de Kirchner presenten su renuncia al cargo del Ejecutivo.

No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen el camino. (...) He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión del Gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido”, señaló, al respecto, Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

Protestas por mejoras económicas

Este jueves 16 de septiembre, miles manifestantes tomaron las calles de Buenos Aires en reclamo de una mejora en la economía. La crisis del Gobierno ha sumido a más del 40% de la población en la pobreza.

Grupos de izquierda movilizaron a manifestantes de los barrios populares que exigen mayores subsidios para comedores y alimentación. En tanto, otras organizaciones de tendencia peronista convocaron a manifestar frente a la Casa Rosada (sede del gobierno) en respaldo a Fernández. Pero en un intento por disminuir las tensiones, el mandatario les pidió abstenerse.