En Afganistán, el Talibán ordenó que solo los escolares varones retornen a las aulas de secundaria, excluyendo a todas las niñas y a las mujeres que ejercen como maestras en el país, mediante un comunicado. Días atrás, se anunció que la mujeres accederían a la universidad, pero con un régimen de segregación aún no definido, tal vez mediante televisores.

Los colegios de secundaria suelen ser para estudiantes de entre 13 y 18 años. La mayoría de ellos están segregados en Afganistán, lo que facilitaría a los talibanes el cierre de escuelas para niñas.

Algunas escolares y sus padres atestiguan que las perspectivas para el futuro son sombrías. “Estoy muy preocupada por mi futuro”, le dijo a la BBC una estudiante afgana, que sueña con ser abogada.

“Todo se ve muy oscuro. Todos los días me despierto y me pregunto: ‘¿Por qué estoy viva? ¿Debería quedarme en casa y esperar a que alguien toque a la puerta y me pida que me case con él? ¿Es este el propósito de ser mujer?’”, lamentó.

Del mismo modo, el padre de la menor dijo: “Mi mamá era analfabeta y mi papá la intimidaba constantemente y la llamaba idiota. No quiero que mi hija se vuelva como mi madre”.

Las disposiciones del Talibán apuntan a que están orientados a establecer un régimen severo, pese a las promesas de los nuevos mandatarios de ejercer un gobierno más inclusivo.

Talibán excluye a niñas y maestras de la escuela

El 17 de setiembre, el Ministerio para Asuntos de la Mujer fue clausurado. Esta institución velaba por los derechos de las mujeres afganas desde 2001. En su reemplazo, se instauró el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio para hacer cumplir doctrinas meramente religiosas.

A pesar de correr el riesgo de morir, las mujeres afganas que laboraban en el ministerio desean retornar a sus oficinas, pero los talibanes les impiden el acceso.

Algunas exempleadas se reunieron afuera del edificio del antiguo ministerio para combatir la decisión del régimen: “Decimos a una voz que no le damos nuestro ministerio a nadie. El fundamento del Ministerio de la Mujer se ha puesto para las mujeres desde el principio y este ministerio es para las mujeres. No se lo damos a nadie, así que por favor pongan atención a la situación de las mujeres en Afganistán”, informó France 24.

Tras la toma del poder, el régimen afirmó que los derechos de las mujeres en Afganistán serían respetados “dentro del marco de la ley islámica”.

Desde que el Talibán fue destituido en 2001, Afganistán logró enormes avances en las tasas de escolarización y alfabetización, sobre todo, para las niñas y las mujeres adultas.

De acuerdo con la BBC, el número de niñas en las escuelas primarias aumentó de casi cero a 2,5 millones, mientras que la tasa de alfabetización femenina casi se duplicó en una década al 30%. No obstante, muchos de los avances se lograron solo en las ciudades.