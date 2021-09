La noche de los lápices: 45 años del suceso de terror cometido durante la dictadura en Argentina

Este jueves 16 de setiembre se cumplen 45 años de uno de los peores episodios en la historia de Argentina : la noche de los lápices . El evento es recordado como una de las más graves represiones cometidas por la dictadura de turno, cuando la Junta Militar argentina estaba en el poder y a la cabeza del exdictador Jorge Rafael Videla.

“ Hombres fuertemente armados entraron a mi domicilio encapuchados notificándose como del Ejército argentino. Golpeando las puertas, encañonaron a mi padre y encañonaron a mi madre. Buscaban una estudiante de Bellas Artes. No sabían ni mi nombre, sabían que venían a buscar una estudiante de 17 años”, relata Emilce Moler para la agencia EFE, una de las sobrevivientes a la noche de los lápices.

Por esas fechas en La Plata, capital de Buenos Aires, se venían dando diferentes secuestros por parte de la Policía de Buenos Aires. Esa noche, se ordenó la detención de varios adolescentes con militancia política, en total se secuestró a 10 estudiantes de los cuales solamente cuatro sobrevivieron.

Los desaparecidos fueron Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Mientras que los que lograron sobrevivir son Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

La madrugada de ese fatídico día, Emilce Moler— quien ahora es doctora en bioingeniería y tiene 62 años—fue trasladada a un centro clandestino, donde los militares cometieron las torturas, ella lo describe como el lugar donde “uno pierde toda la condición humana”.

“Una semana después de estar ahí, nos suben a todos en un camión, y a todos los que estábamos en ese centro, que éramos muchos. El camión en un momento para y empiezan a leer una serie de nombres, y entre ellos están los seis chicos que hoy están desaparecidos y nosotros seguimos. (...) Yo pensaba que en cualquier momento iban a venir. Ahí se jugaron los destinos. Ahora, ¿por qué? Yo sé que ellos no hicieron nada para no estar, como yo no hice nada para vivir”, recuerda Moler sobre los estudiantes que nunca más volvieron a sus casas y que hasta el momento no se sabe la ubicación de sus cuerpos.

En ese tiempo Emilce Moler era miembro de la peronista Unión de Estudiantes Secundarios y recuerda que uno de los reclamos que tenían los jóvenes era el precio de los billetes de autobús. Ellos solicitaban que tuvieran descuento estudiantil.

“Yo descubrí que se podía hacer algo por el más desposeído no desde la caridad sino con la política, que la política iba a permitir que no haya más pobres. ¿Cómo con 15, 16 y 17 años no querer eso? Los equivocados no éramos nosotros. El Estado que nos tenía que cuidar fue el que nos torturó, nos encarceló y desapareció, eso es lo que es terrible ”, reafirma Moler.

Luego de ser trasladada al segundo centro, Moler fue puesta en libertad. Primero fue llevada a una comisaría y luego a una cárcel común, donde permaneció hasta 1978, año en que recibe la libertad vigilada. Ahora está viva y cuenta su historia: ”el pasado no ha pasado, el pasado está entre nosotros, se nos cuela todos los días en nuestro presente”.