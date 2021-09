Italia se convierte en el primer país de occidente en obligar a sus ciudadanos a vacunarse contra la COVID-19 para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en el sector privado o público. En ese sentido, desde el próximo 15 de octubre será obligatorio el Pase verde, que acredite la inmunización, en todos los establecimientos de trabajo , además se descontará el sueldo por cinco días a los que incumplan la medida, según informó el Consejo de ministros del país.

“El Gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario. Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado” declaró la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, a la emisora pública italiana RaiRadio1.

Asimismo, la norma no afectará a las personas que realicen teletrabajo o que no puedan vacunarse por razones médicas, por lo que deberán presentar test antígenos como máximo cada dos días. Por ello, el decreto exige el descenso de costos de las pruebas: cero euros para quienes no puedan vacunarse, 8 euros para los menores de edad y 15 euros para los mayores hasta el 31 de diciembre.

Con esta medida se busca incrementar las cifras de inmunizados en territorio italiano antes del inicio del invierno para evitar la propagación de la COVID-19 en los días más fríos de la estación. En la actualidad aproximadamente el 75% de la población mayor de 12 años está vacunada, es decir, 40,46 millones de personas.