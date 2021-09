“Fui tratada de la manera más inhumana”, cuenta la mujer que fue al ginecólogo y terminó ciega

Una mujer de 44 años, identificada como Eddy Yasmín Mejía Andrade, denunció haber perdido la vista luego de asistir al ginecólogo a causa de una hemorragia. El caso de negligencia médica ocurrió en el Hospital Central de San Cristóbal, en el Estado de Táchira, en Venezuela.

Eddy Mejía, quien es profesional en Contaduría Pública y madre tachirense, contó al diario venezolano La Nación el martirio de once días que sufrió en el centro asistencial, donde terminó ciega.

Su vida antes de enero de este año la describe como normal y tranquila. Pese a que había sido diagnosticada en agosto de 2020 con seis miomas uterinos -patología que le causaba hemorragias-, ella trataba de llevar un control médico.

Sin embargo, durante la madrugada del 3 de enero sufrió una hemorragia que la obligó a visitar la sala de emergencias del Hospital Central de San Cristóbal. Esperaba que su paso por el área de urgencia lograra detener su sangrado abundante, pero su situación empeoró.

Según el testimonio de Eddy Mejía, uno de los médicos le diagnosticó cáncer de cuello uterino sin siquiera realizarle estudios . Tras sufrir un aborto de mioma, permaneció sola y aislada en una habitación sin alimentos, hidratación o incluso visita familiar.

“Cuando me dejan hospitalizada a mi hermano no le piden nada, lo sacaron de la sala de parto porque no es un lugar donde los hombres deben estar (...) No tenía medicamentos ni comida”, contó a La Nación.

Según su testimonio, varios médicos residentes le hicieron un eco pélvico hasta seis veces en solo unas horas. También señaló que fue agredida verbalmente por el supuesto mal uso de los equipos.

Pasado el mediodía, un médico tratante ingresó a la habitación de Eddy Mejía y sugirió una nueva biopsia, esta vez del endometrio, supuestamente inflamado.

En su traslado de camilla, se cayó de cabeza contra un objeto metálico, pero no recibió ayuda del personal. Luego, cuenta, una enfermera le inyectó un medicamento que la hizo dormir.

Cuando despertó, el 4 de enero, los médicos se percataron que había perdido la vista . El informe médico que el hospital comunicó a la paciente decía que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y este le produjo una hemorragia cerebral.

Eddy Mejía, quien actualmente inició una campaña de GoFundMe para recuperar parcialmente su visión, mencionó que su paso por el hospital de Táchira solo arrojó informes oftalmológicos.

“Fui tratada de la manera más inhumana en el Hospital de San Cristóbal ... Para mí no hubo oportunidades. Aquí me doy cuenta que sí es verdad, que hay médicos que son muy crueles y a mí me tocaron esos”, sostuvo.

Actualmente agradece a Dios, al amor y el esfuerzo de sus familiares para cubrir los gastos médicos.

Hasta la fecha, el hospital Central de San Cristóbal no se ha pronunciado al respecto.