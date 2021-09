Una mujer embarazada de ocho meses recibió un disparo que le costó la vida a ella y al bebé que esperaba. En la madrugada del último domingo, la gestante se encontraba regresando a su vivienda después de su baby shower que había realizado en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Shanice Young (31 años) esperaba a su segundo hijo y cuando regresaba a casa con los regalos recibidos, encontró a su pareja y su exnovio discutiendo en la calle, informó el periódico The New York Post.

De acuerdo al medio estadounidense, “ella se interpuso entre ellos para detener la pelea, quedando atrapada en medio”.

Young recibió el disparo de parte de su expareja, quien estaba con una máscara de camuflaje, según comunicaron las autoridades. Además, afirmaron que todavía no se conoce el motivo de la discusión entre los hombres.

Un vecino del edificio, identificado como Jose Morales, señaló que tras los disparos, vio a los agentes tratando de salvar la vida de Young.

“Los vi tratando de resucitarla, bombeando su pecho. Había un oficial de policía que estaba tratando de salvarla. Estaba bombeando y bombeando sin parar”, declaró al The New York Post.

“Cuando terminó, el oficial estaba en el vestíbulo conmigo y me dijo: ‘Lo intenté, lo intenté’”, agregó Morales.

Young fue llevada de urgencia al Hospital de Harlem, pero los esfuerzos fueron en vano. El sujeto que le disparó ha sido identificado como Justin Soriano, de 40 años. La Policía continúa con las investigaciones para dar con su paradero.

En conversación con el portal CBS Los Ángeles, Stephanie McGraw, la directora de We All Really Matter, una ONG contra la violencia doméstica, sostuvo que “se debe entender lo seria que es la violencia doméstica y cómo es de peligrosa”.

Al ingreso del inmueble donde ocurrió la tragedia, se instaló un pequeño altar para honrar tanto a Young como a su bebé que estaba a punto de nacer.