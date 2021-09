Este miércoles 15 de setiembre, el papa Francisco intervino en un debate que agita a la Iglesia Católica de Estados Unidos, donde los obispos conservadores proponen negar la comunión a políticos que apoyan el derecho al aborto, como el presidente Joe Biden.

“Nunca le he negado la eucaristía a nadie”, confrontó Francisco a los integrantes del prelado, y añadió que ellos “deben ser pastores, no políticos”, según recoge The New York Times.

El pontífice realizó estas declaraciones en un el vuelo que lo conducía de regreso a Roma desde Eslovaquia. “Si miramos la historia de la Iglesia, veremos que cada vez que los obispos no han manejado un problema como pastores, han tomado una postura política sobre un problema político”, añadió.

“La comunión no es un premio para los perfectos (…). Sea pastor, porque usted también es pastor de los excomulgados”, zanjó el papa y mantuvo su postura de que “el aborto es un homicidio”.

El tema de la legalización o no del aborto es de actualidad en numerosos países, e inclusive en Estados Unidos, Biden fustigó a inicios del mes la negativa de la Corte Suprema de bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo.

A finales de 2020, Argentina, el país de nacimiento del papa, se sumó al pequeño grupo de países de América Latina donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación.

Francisco y la unión civil

En la misma conferencia, Francisco ratificó su apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo, aunque dejó en claro cuál es la doctrina de la Iglesia sobre el tema y enfatizó que desde esta institución “el matrimonio como sacramento es entre hombre y mujer”.

El pontífice valoró que exista la unión civil entre personas del mismo sexo, tema del que resaltó que “son leyes que buscan ayudar la situación de tanta gente de orientación sexual diversa”.