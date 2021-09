Empresa pagará 1.300 dólares a quien esté dispuesto ver 13 películas de terror en octubre

Una empresa está dispuesta a pagar a una persona 1.300 dólares para que vea 13 películas de terror en octubre, con el propósito de averiguar si el tamaño del presupuesto de una película influye en su impacto, reseñó el portal CNN en español.

FinanceBuzz anunció mediante un comunicado que buscará a alguien para que sea un analista del ritmo cardíaco de las películas de terror. La tarea del seleccionado será ver 13 de las películas más espeluznantes de la historia mientras lleva un registro de sus pulsaciones utilizando Fitbit.

“En honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz nos morimos por saber si las películas de terror de alto presupuesto dan más sustos que las de bajo presupuesto ”, se lee en el texto.

“Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película influye en lo aterradora que puede ser llevando un Fitbit para controlar tu ritmo cardíaco mientras te abres camino a través de la lista de 13 películas”, destaca.

La persona que resulte escogida deberá ver las siguientes películas entre el 9 y el 18 de octubre: Saw, Amityville horror, A quiet place, A quiet place part 2, Candyman, Insidious, The Blair witch project, Sinister,“Get out, The purge, Halloween (2018), Paranormal activity y Annabelle.

Asimismo, FinanceBuzz precisó que proporcionará un rastreador Fitbit junto con 1.300 dólares y una tarjeta regalo de 50 dólares al nuevo analista para cubrir los gastos de alquiler del ‘festival del miedo’.

Las personas que están interesadas deberán rellenar un formulario en el que explicarán por qué es la mejor persona para el puesto.

La solicitud debe presentarse antes del 26 de septiembre, mientras que el ganador será electo el 1 de octubre.

LR PODCAST: escucha el más reciente episodio de Vuelta al Mundo