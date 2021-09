Marcelo Romero, fiscal argentino, pidió el lunes 13 de septiembre que se eleve a juicio oral la causa en la que está procesado Adrián González, quien fue grabado por cámaras de seguridad mientras maltrataba al perro de su exnovia. El hecho se dio en la ciudad de La Plata perteneciente a la provincia de Buenos Aires, al este de Argentina.

González, de 25 años, quien era árbitro de fútbol, perpetró el violento ataque en junio último. El hombre fue captado en los exteriores del domicilio de su entonces enamorada atacando al perro reiteradamente. La mujer, al enterarse del hecho, decidió terminar la relación.

“Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración. Él me pidió perdón por mensaje y no hablamos más. Se me cayó todo cuando vi el video, no lo podía creer. Él dice que la perrita lo quería morder, pero no hay nada que justifique un acto así. Me llamó la familia que estaba preocupada y supongo que ellos verán qué harán con él, si hará algún tratamiento o algo”, señaló la exnovia de González.

El animal, un caniche blanco de seis años, fue intervenido rápidamente por los veterinarios tras el suceso. “Le realizaron placas, por suerte, no sufrió heridas de gravedad y ya está con su familia nuevamente”, informó la ONG Amigo a casa.

Adrián González, tras ser denunciado, quedó procesado por violar los artículos 1 y 3 del inciso 7 de la Ley 14.346 de protección animal argentina, que establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infringiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

En ese marco, voceros policiales y judiciales señalaron que el fiscal Romero pidió el lunes al juez de Garantías platense Guillermo Atencio que eleve la causa a juicio oral.

González ha sido suspendido como árbitro de fútbol amateur y despedido de un comercio platense de vestimenta en el que trabajaba, mientras continúa su proceso judicial.