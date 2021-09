Vargas Llosa denuncia el “atropello escandaloso” contra el escritor nicaragüense Sergio Ramírez

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa denunció este lunes 13 de septiembre el “atropello absolutamente escandaloso” que ha sufrido el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y dijo que se ha librado por poco de estar en la cárcel junto con otros opositores de la “pareja siniestra”, en referencia a Daniel Ortega y su esposa.

Así lo destacó Mario Vargas Llosa antes de comenzar el primer encuentro de Centroamérica Cuenta, el festival de literatura iberoamericana que preside Sergio Ramírez y que se desarrolla este año en Madrid de la mano de AECID y Casa América, tras lo que ha pedido un homenaje y “un fuerte aplauso” para él.

Ramírez, Premio Cervantes 2017, vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora muy crítico con el presidente Daniel Ortega, fue acusado por la Fiscalía nicaragüense de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

El premio Nobel de Literatura señaló que Ramírez es "un magnífico escritor que ha participado en la vida política de su país en la forma moderada que se asocia a su forma de ser y de escribir".

"Y el comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir su último libro y se ha salvado de estar en la cárcel con otros opositores a esta pareja siniestra", recalcó.

“No son días fáciles los que hemos pasado mi esposa y yo para no ir a la cárcel”, indicó Ramírez, quien agradeció el aplauso y recordó cómo su novela ha sido prohibida en su país.

“Es muy difícil ser escritor latinoamericano”

Para el nobel peruano, “es muy difícil ser un escritor latinoamericano y no verse afectado por la política”.

“La vida literaria suele poner en riesgo al escritor frente a la realidad. Desde luego, hay escritores que se la arreglan para escribir al margen de la política. Pero es una minoría. Si uno elige la literatura como actividad central, inevitablemente se va a encontrar con la política”, expresó Vargas Llosa.

Por su parte, Ramírez destacó que es raro ver a escritores en Estados Unidos que se dediquen a la política.

“En América Latina no ocurre lo mismo: no sólo ocuparse de la política en las novelas y la poesía, sino también por medio de acciones personales. En Nicaragua muchas cosas se explican porque hemos vivido mucho tiempo bajo dictaduras. Puedo dar mi ejemplo personal: Yo nací con Somoza, estudié bajo el gobierno de Somoza hijo y luché por derrocar a otro Somoza. Y encima ahora estoy enemistado con otra dictadura. Es una realidad de la que no podemos verdaderamente escaparnos”, sentenció.

