“Estoy solo, no he comido en días”, el desgarrador llamado de un anciano a la Policía italiana

Una llamada de emergencia alertó a la Dirección General de Prevención y Salvamento Público de la ciudad de Livorno en Italia. El personal de la base recibió un desgarrador pedido de ayuda por parte de Alfredo Landa, un aciano de 86 años que se encontraba completamente solo.

“Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor, ayuda”, fueron las palabras que alcanzó a decir Landa en el teléfono. Los agentes decidieron ir en su auxilio y encontraron que el adulto mayor estaba en una situación grave de abandono. Tras la pérdida de su esposa, Alfredo no contaba con el apoyo de ningún familiar cercano.

De acuerdo al medio italiano Corriere Fiorentino, los efectivos decidieron ponerse manos a la obra para ayudarlo. Un grupo salió a comprar provisiones, mientras que otro decidió llamar a equipos médicos para que evalúen el estado de salud del anciano, quien apenas pudo pararse. Finalmente, le prepararon algo de comer y llamaron a otras autoridades para que también presten asistencia social.

El hecho fue difundido a través de Facebook junto a imágenes de efectivos en medio del operativo para asistir a Alfredo Landa. La publicación generó que algunas personas también se animen a ayudar.

“Hubo decenas de llamadas telefónicas de personas ofreciendo su ayuda por Alfredo. Personas que habían hecho la compra y querían que se la entregaran a las personas mayores y que, por tanto, pidieron nuestra ayuda. Hemos puesto a disposición el personal de los volantes para recoger las compras”, destacó el personal del centro policial a través de sus redes oficiales.