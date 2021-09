Dos periodistas afganos han sido torturados por los talibanes mientras cubrían una manifestación de mujeres en defensa de su derechos, de acuerdo a una denuncia publicada por CNN este domingo 12 de setiembre.

Se trata del reportero Nemat Naqdi y el editor de video Taqi Daryabi, del medio EtilaatRoz, quienes fueron agredidos brutalmente por los insurgentes a principios de esta semana en Kabul.

La protesta que cubrían se llevó a cabo frente a una comisaría, donde fueron recluidos y atacados. “Me golpearon con tanta fuerza que realmente pensé que era el fin de mi vida”, señaló Naqdi a CNN.

“En el brazo me pegaron con una fuerza extrema que me impidió moverlo durante los dos últimos días... ahora está mejor. Me hirieron gravemente mi ojo izquierdo y todavía está rojo, y estoy preocupado, mi oído izquierdo no puede oír nada. Tiene un zumbido. Me dieron cuatro o cinco bofetadas muy fuertes en la cara”, añadió.

De acuerdo a su testimonio, los talibanes “ejercían tal violencia que (…) tenía la sensación de que se me podía romper el cuello o la espalda”.

Por su parte, Taqi Daryabi denunció que fue torturado continuamente durante unos 10 minutos. “Me golpearon con todo lo que pudieron agarrar ―dijo―. Es posible que a partir de ahora amenacen a los periodistas. La continuación de sus actividades se considerará un peligro para su gobierno”, añadió.

Pese a estas amenazas, “los periodistas no se detendrán, (pues) son un sector diferente de la sociedad, y son personas que transmiten la voz de la población. Se convierten en la voz del pueblo”, aseveró.

CNN se puso en contacto con los talibanes, pero no recibió ningún comentario. Zaki Daryabi, editor en jefe de EtilaatRoz, pidió explicaciones a los insurgentes y castigo legal para “quienes habían cometido este acto de tortura”.

“En segundo lugar, esperábamos que los medios de comunicación afganos e internacionales no presentaran esto como un ataque a EtilaatRoz (diario online); que lo presentaran como un ataque a todos los medios de comunicación y al debate sobre la libertad de expresión”, añadió en diálogo con la cadena.

Nemat Naqdi y Taqi Daryabi forman parte de al menos 14 periodistas detenidos mientras cubrían las protestas en la capital de Afganistán, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). Al menos seis de los periodistas “fueron objeto de violencia durante sus arrestos o detenciones”, de acuerdo con el CPJ.

“Los talibanes deben dejar de inmediato de detener a los periodistas en Afganistán, poner fin al uso de la violencia contra ellos y permitir que los medios de comunicación operen libremente y sin temor a represalias”, se lee en un comunicado de la institución.