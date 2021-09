Venezuela: encuentran a dos niños y su madre naufragando en una lancha

Dos niños fueron rescatados en medio de altamar luego de que la embarcación en la que viajaban fuera víctima de un naufragio la semana pasada. Los pequeños fueron encontrados mientras abrazaban el cuerpo sin vida de su madre. El hecho ocurrió en Venezuela.

La lancha Intermarine Z29 zarpó el pasado 3 de setiembre desde Higuerote y tenía como destino final la isla de La Tortuga. Había ocho personas a bordo: cuatro miembros de la misma familia y otras cuatro personas no relacionadas.

Los viajeros fueron identificados como Remis Camblor, Mariely Chacón, Verónica Martínez, José Marcano, Alejandro Osorio y Vianney Dos Santos, y dos menores más de 2 y 6 años.

Según el diario El Nacional, el navío era esperado por un grupo de amigos que se encontraba previamente en la isla. Sin embargo, al ver que no llegaban sus invitados, consideraron que quizás no habían zarpado. Luego de tres días, al no encontrar la lancha, reportaron la desaparición del grupo.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela (INEA) confirmó que, tras cuatro intensos días de búsqueda, lograron rescatar a cuatro de los desaparecidos (dos niños y dos mujeres).

Una de las mujeres se encontraba metida dentro de una caja de hielo vacía, mientras que los dos menores estaban aferrados al cadáver de su madre en un bote salvavidas. La madre habría fallecido debido a la deshidratación causada por el tiempo que se encontraron a la deriva.

Las tres personas rescatadas fueron llevadas a centros asistenciales, donde atraviesan un proceso de recuperación de deshidratación y quemaduras de primer grado.

Hasta el momento, no se ha ubicado el paradero de las cuatro personas restantes.