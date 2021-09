México: joven denuncia que llevó a su perro a la veterinaria y se lo entregaron muerto

Hace menos de una semana, una joven identificada como María expuso en sus redes sociales que llevó a su perro Rocket a una clínica veterinaria en Querétaro, México, para un baño. Sin embargo, horas después fue devuelto sin vida.

La joven grabó un video en el que se mostraba muy afectada y denunció el hecho ocurrido en la veterinaria Punta Juriquilla Spa Veterinaria.

“Lo primero que me dice es que se ahorcó y luego me dijo como: ‘No, es que entró en paro (…). Se estaba jalando mucho’. A mí me parece que le pusieron demasiado apretado el collar y como seguro se les cayó” , dijo en la grabación.

“Los que vivan en Juriquilla no traigan a sus perros a esta veterinaria, yo traje a Rocket a que lo bañaran y me lo entregaron muerto”, agregó.

Fachada de la clínica veterinanaria denunciada por maltrato animal en Querétaro, México. Foto: Hugo Arciniega/Diario de Querétaro

Contó que llevó a su mascota, un bulldog inglés, para que le dieran un baño, horas después la llamaron para avisarle que podía pasar a recogerlo. Al llegar al lugar, el perro no estaba y, tras preguntar por él, el doctor le explicó que había ocurrido un accidente.

Medios mexicanos destacaron que no sería la primera vez que esto sucede en dicho establecimiento, aunque ese dato no ha sido confirmado o desmentido.

Trascendió que habitantes de esa zona en Qurétaro han enviado muestras de cariño a la familia de Rocket. También insistieron en la necesidad de buscar justicia para que este incidente no vuelva a ocurrir.

“No saben cómo me duele, Rocket era mi compañero de vida y no quisiera que le pasara a nadie esto. Yo sé que los perritos para nosotros son parte de la familia, las mascotas son sagradas”, expresó la joven.

Brindarán acompañamiento

Durante el martes 7 de septiembre, la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del Municipio de Querétaro anunció que ofrecerá asesoramiento a la dueña del perro bulldog inglés que murió en el interior de una veterinaria.

El establecimiento donde funciona la clínica veterinaria ha sido clausurado de forma parcial por las autoridades.