El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje, este viernes 10 de septiembre, en el que llama a la unidad de su país y a dejar atrás el miedo . La declaración del mandatario fue difundida en un video a través de las redes sociales de la Casa Blanca en vísperas de la conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados del 11-S.

“Para mí, la lección principal del 11 de septiembre es que, cuando somos más vulnerables, en el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza. (...) No debemos tener miedo”, enfatizó el actual jefe de Estado estadounidense.

Los cuatro ataques del 11-S, considerado el peor atentado en la historia de EE. UU., provocaron la muerte de casi 3.000 personas y miles de heridos.

Bomberos, policías, personal de emergencia, voluntarios y migrantes se unieron en las tareas de rescate. No hubo descanso en Nueva York, por semanas, para estos salvadores.

“A las familias de las 2.977 personas de más de 90 naciones asesinadas el 11 de septiembre de 2001, y a las miles de personas más que resultaron heridas, Estados Unidos les conmemora a ustedes y a sus seres queridos. (…) Honramos a todos aquellos que arriesgaron y dieron sus vidas en los minutos, horas, meses y años posteriores”, dijo Biden en el video.

Los ataques del 11 de septiembre introdujeron consecuencias directas a nivel mundial. Se inició una guerra contra el terrorismo yihadista. En tanto, las estrictas medidas de seguridad impuestas por Estados Unidos también fueron llevadas a los aeropuertos de todos los países. Un atentado que cambió la historia.

“Vimos cómo se torcía la unidad nacional. Aprendimos que esta no debe romperse nunca. La unidad es lo que nos hace quienes somos, es la mejor cara de Estados Unidos. No significa que haya que creer en lo mismo, pero sí implica tener un respeto fundamental al otro, y tener la esperanza y valentía necesarias para actuar y construir un futuro que no sea reaccionario ni esté basado en el miedo”, afirmó el mandatario.

Joe Biden y su esposa Jill visitarán este sábado los tres lugares donde se produjeron los atentados hace 20 años —Nueva York, Shanskville y el Pentágono— para participar de las ceremonias de conmemoración. Aunque tiene previsto no declarar.