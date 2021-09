Joe Biden, mandatario de los Estados Unidos, defendió este viernes 10 de septiembre su nuevo mandato de vacunas contra la COVID-19 , que afecta a gran parte de los trabajadores del sector privado del país, ante las amenazas de demandas de algunos gobernadores republicanos con el fin de frenar esa disposición.

“Adelante, inténtelo”, enfatizó Biden, durante su visita a una escuela pública de Washington, al ser consultado por la posibilidad de que los políticos del sector conservador lleven a su Gobierno a los tribunales.

Gobernadores republicanos de Carolina del Sur, Georgia y Dakota del Sur han señalado que tomarán medidas legales contra la obligatoriedad de vacunas anunciada por el presidente estadounidense . La norma, que aún no está publicada, afectará a las empresas que tengan al menos 100 empleados.

Las organizaciones deberán garantizar que sus trabajadores cuenten con la pauta completa contra la COVID-19 o, de lo contrario, deberán obligarlos a mostrar el resultado de un test negativo semanalmente.

“Estoy muy decepcionado con que estos gobernadores republicanos se hayan tomado tan a la ligera la salud de nuestros niños, la salud de sus comunidades. Estamos lidiando con algo real. Esto no es un juego”, subrayó Biden.

El jefe de Estado indicó que su mandato sobre las vacunas a los empleados del sector privado tiene el respaldo de la comunidad científica de su país y no pareció preocupado por la posibilidad de que acabe invalidado por los tribunales.

“Y no conozco a ningún científico en este campo que no crea que tenga mucho sentido hacer las seis cosas que he sugerido”, agregó Biden.

La obligación de vacunación estaba impuesta solo para los trabajadores del sector estatal; sin embargo, la expansión de la variante Delta ha disparado las hospitalizaciones y muertes. Esto, además, ralentiza la recuperación económica.

Según expertos, el Departamento de Trabajo de EE. UU. tiene autoridad para emitir medidas de ese tipo debido a la seguridad ocupacional. Asimismo, el mandato deja la opción de no vacunarse a quienes se sometan a test, por lo que parece improbable que las demandas republicanas puedan tener éxito.

COVID-19 en Estados Unidos

De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, Florida ha inoculado completamente al 52,4% de su población total. Por otro lado, en Carolina del Sur, Luisiana y Texas, menos del 50% ha completado su esquema de inmunización.

La expansión de la variante Delta ha devuelto un panorama sombrío a EE. UU., el país con más muertes por COVID-19 del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar los 150.000 la semana pasada por primera vez desde enero, lo que ha saturado los hospitales y provoca más de 1.000 fallecimientos cada día.