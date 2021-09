Talibanes atacan a mujeres que protestaban por sus derechos en Afganistán

Los talibanes golpearon con palos y látigos a un grupo de mujeres que protestaban por sus derechos este miércoles en la capital de Afganistán, Kabul. Además, agredieron a varios periodistas que cubrían las manifestaciones en contra del nuevo régimen talibán.

Un video difundido por la agencia de noticias local Asvakanews mostró a una mujer siendo agredida múltiples veces con una vara por uno de los islamistas radicales. “Larga vida a las mujeres de Afganistán”, es el grito que se escucha desde hace varios días en las protestas.

“Pensábamos que los talibanes podrían tener un Gobierno islámico y estable, pero han demostrado que no pueden cambiar”, señaló una mujer afgana a CNN.

El episodio ocurrió después de la manifestación en la que un millar de personas pidió la no intervención de Pakistán en la crisis afgana. Foto: captura / Asvaka

“Preguntamos a la comunidad internacional, especialmente a aquellos que durante los últimos 20 años han intentado proporcionar a las mujeres sus derechos, dónde están hoy esos defensores de los derechos de las mujeres ”, agregó.

El sábado 4 de septiembre, una manifestación de mujeres y activistas también acabó en enfrentamientos después de que los talibanes no dejaran avanzar a la comitiva y las rociaran con gas lacrimógeno.

“Somos golpeadas con látigos y nos dicen que vayamos a nuestras casas y reconozcamos y aceptemos el Emirato. ¿Por qué tenemos que aceptar el Emirato mientras no se nos ha dado ninguna inclusión ni derechos?”, dijo una manifestante tras los recientes 30 nombramientos gubernamentales en los que no se incluyó a ninguna mujer en el Gobierno.

Los talibanes prometieron que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a lo acontecido en 2001, cuando les estaba prohibido ir a estudiar. Sin embargo, dejaron claro que la “sharia” o ley islámica no desaparecerá por completo .

Las protestas se intensifican en Kabul luego de que los insurgentes anunciaran la formación de un Gobierno “interino” encabezado por el mulá Mohammad Hasan Akhund, sancionado por la ONU.

Los afganos sostienen pancartas gritando consignas anti-Pakistán durante una protesta en Kabul. Foto: AFP

Periodistas agredidos y detenidos

Los talibanes también arrestaron a varios periodistas que estaban cubriendo las protestas. “Mientras algunos intentaban ponerme las manos encima, había un combatiente que seguía interfiriendo y en un momento dado murmuró: ‘Extranjero’. Había otros de pie con sus látigos preparados”, indicó Marcus Yam, periodista de Los Angeles Times.