Los otros héroes del 11-S: perros que trabajaron en labores de rescate en la zona cero

Después de que Estados Unidos sufriera el peor atentado de su historia el 11 de septiembre del 2001, cientos de perros de rescate se ocuparon de buscar señales de vida bajo las ruinas de escombros y polvo de las Torres Gemelas.

A 20 años, el mundo entero conmemora a las víctimas del ataque terrorista y a los héroes de rescate que hicieron posible recuperarse de la tragedia. Entre estos últimos destacaron más de 300 perros que participaron en tareas de búsqueda, rescate, recuperación y terapia durante 12 horas diarias por al menos 10 días.

Los relatos fueron recogidas por el diario The New York Times a tres días de la conmemoración del atentado que cobró la vida de 2.753 personas.

Una de las historias más recordadas fue la de Roselle, un perro guía que ayudó a su dueño con discapacidad visual Michael Hingson a evacuar por las escaleras desde el piso 78 de la Torre 1 del World Trade Center luego del impacto del avión. El descenso, que duró poco más de una hora, culminó cuando la Torre 2 se derrumbó. Más adelante, la mascota que murió en el 2011 también ayudó a una mujer que quedó cegada por los escombros.

Posteriormente, el primero de los animales de rescate en llegar al lugar de la tragedia fue Apollo, un pastor alemán de la unidad K-9 del Departamento de Policía de Nueva York. Él arribó a la zona cero 15 minutos después del colapso de ambas torres.

Por otro lado, Chris Selfridge, de 54 años, quien trabajaba con Riley, un rat terrier capaz de escabullirse entre los rincones, dijo a The New York Times: “Fuimos allí esperando encontrar a cientos de personas atrapadas, pero no encontramos a nadie vivo” . Muchas veces, la situación era angustiante, añadió.

Cynthia Otto, directora del Penn Vet Working Dog Center en Filadelfia, un centro de cuidado de los perros de rescate en la zona cero, señaló que el mayor reto fue afrontar la frustración de buscar horas y no tener resultados. Como consecuencia, muchos perros comenzaron a desanimarse de su labor, por lo que tuvieron que realizar “simulacros de hallazgo” para que los animales pudieran sentirse exitosos.

Por otro lado, Bretagne, una golden retriever que entonces tenía 2 años, fue el último can de servicio conocido que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) empleó. Falleció en el 2016 a la edad de 16 años.

Abby, Bacco, Callie, Dausen, Edgar, Finder, Granite, Hoke, Jeff, Keiko, Lambert, Mandy, Obe, Pacy, Quest, Rio, Sarge, Toby, Willow y Zoe fueron otros de los muchos héroes del 11-S.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, si bien muchos perros participaron en labores, el hallazgo de ningún superviviente fue resultado directo de su búsqueda. Sin embargo, varias personas atribuyen el rescate de uno a Trackr, un perro policía retirado .

Sobre el desempeño de los animales también se grabó un especial de televisión de una hora de duración llamado Hero Dogs of 9/11, transmitido por Animal Planet, que contó con entrevistas a los dueños, material de archivo y recreaciones de las labores de rescate.