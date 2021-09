El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arengó este martes en la capital Brasilia a decenas de miles de sus partidarios y aseguró que el país empieza a escribir una "nueva historia" con esta jornada de manifestaciones masivas en apoyo al dirigente ultraderechista.“A partir de hoy empieza a escribirse una nueva historia en Brasil. Pido a Dios que, más que sabiduría, me dé fuerza y coraje para decidir debidamente. Las decisiones no son fáciles. No elijan el lado de la confrontación. Siempre estaré junto al pueblo brasileño”, expresó el presidente a la multitud.Con motivo del Día de la Independencia brasileña, Bolsonaro convocó a sus seguidores a salir masivamente a la calle para expresarle su apoyo en la guerra abierta que mantiene desde hace semanas con algunas instituciones.