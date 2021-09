El Salvador se asoma al aislamiento económico mientras Bukele expande sus facultades

La vertiginosa carrera de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, centra todo el debate político en su país mientras goza de una alta popularidad. Sin embargo, en el ámbito internacional, lo que aumenta es su descrédito y la amenaza de un aislamiento.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de avalar la reelección presidencial ha sido condenada por varios organismos de derechos humanos e incluso por Estados Unidos (EE. UU.). Una crítica repetida por especialistas en El Salvador consultados por este diario.

“Cuando Bukele ganó en 2019, fue bajo las reglas básicas del juego, con institucionalidad democrática”, recuerda la analista Celia Medrano. “Una vez en el poder, el presidente lo que hace es perpetuarse en ese poder, rompiendo todas las reglas del juego, que sus contrincantes respetaron en su momento”, añade.

Medrano, quien fue finalista para encabezar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamenta que “una persona concentre tanto poder militar y político en un país”.

Además, precisa que los artículos 88, 152 y 154 de la carta magna de El Salvador prohíben la reelección inmediata. Una misma visión tiene el abogado Wilson Sandoval.

Puntualmente, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

“La reforma está tan mal hecha que hay artículos que sobreviven, que son parte del bloque constitucional, parte de las cláusulas pétreas que prohíben expresamente y castigan con la suspensión de derechos ciudadanos a quien hable de la reelección”, comenta el letrado.

El fallo del máximo tribunal de El Salvador permite que “una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

Ficha del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Infografía: AFP

La medida fue tomada por magistrados nombrados en mayo de este año por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en uno de los aluviones políticos en la corta era Bukele. Los cinco jueces fueron removidos y en la misma acción fue destituido el entonces fiscal general Raúl Melara.

Cientos de personas —mayormente jóvenes, según la agencia EFE— protestaron el domingo en San Salvador en contra del fallo de la corte. No obstante, analistas coinciden que de momento la oposición no tiene capacidad de enfrentar a Bukele.

EE. UU. lidera condena contra Bukele

Sandoval, quien también es politólogo, alerta que “hay un temor de que haya un aislamiento a nivel económico, especialmente frente a unos aliados tradicionales”.

Se refiere puntualmente a la relación comercial con EE. UU. por la enorme cantidad de remesas provenientes del país norteamericano. Sumado a esto, señala que persiste la desconfianza con el joven mandatario producto de su “improvisación”.

Principales aspectos de la propuesta de reforma constitucional defendida por el Gobierno del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Infografía: AFP

“El Gobierno de Bukele ha traicionado muchas veces a la comunidad internacional, exponiendo en muchas ocasiones reuniones privadas. La confianza se ha perdido en muchos países importantes, como la Unión Europea”, menciona Sandoval.

Estados Unidos condenó la acción tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional y advirtió de un “declive de la democracia” que afectará su vínculo.

“Este declive de la democracia daña la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el Gobierno de El Salvador”, señaló la encargada de negocios de EE. UU. en San Salvador, Jean Manes.

A pesar de que el presidente no ha declarado públicamente que irá por la reelección, países e instancias de derechos humanos lo han criticado con vehemencia. Hasta ahora, centra su actividad en los bitcoins.

Bitcoin, la última apuesta de Bukele

Sandoval indica que la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, que desde este martes 7 de septiembre permite la circulación de la criptomoneda junto al dólar estadounidense, puede ser una salida para Bukele.

Este martes hubo protestas en contra del uso del bitcóin como forma de pago en El Salvador. Foto: EFE

“Él sabe que va a quedar aislado en algún momento. Por eso lo está impulsando para poder sobrevivir económicamente frente al aislamiento y el bloqueo que puede tener frente a organismos multilaterales, como el FMI”, opina.

Y esta misma jornada cientos de personas se manifestaron nuevamente en la capital salvadoreña contra el bitcoin. Las encuestas muestran que este es el primer proyecto de Bukele que es rechazado por la mayoría de la población, hasta 66.7% aboga por derogar la ley, de acuerdo al Instituto de Opinión Pública.

“Creo que puede ir quedando aislado y con pocos actores aliados, pero me temo que al presidente de la República no le importa eso, no es de su interés”, subraya Sandoval.

En la víspera, Bukele llamó a la calma ante la implementación de la nueva legislación. “Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes”, escribió en Twitter.